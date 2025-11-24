Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о контактах по переносу российско-арабского саммита - РИА Новости, 24.11.2025
17:40 24.11.2025
Ушаков рассказал о контактах по переносу российско-арабского саммита
юрий ушаков
в мире, россия, юрий ушаков
В мире, Россия, Юрий Ушаков
Помощник президента Юрий Ушаков на ХI международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Контакты с представителями арабских стран о переносе российско-арабского саммита на первую половину 2026 года уже начаты, дата будет уточнена, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Очевидно, я бы сказал, на 100%, что этот саммит будет перенесен, скорее всего, на первую половину следующего года. Об этом уже начаты практические контакты с представителями арабских стран. И эту дату мы уточним", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о процессе согласования российско-арабского саммита.
Башня Kingdom Tower в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Арабский турбизнес сделал ставку на Россию в ожидании отмены виз
22 октября, 10:38
 
