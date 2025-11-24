Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Жапарова
17:37 24.11.2025
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Жапарова
Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров на переговорах в Бишкеке 26 ноября затронут темы политического взаимодействия, сотрудничества в...
в мире, россия, киргизия, бишкек, юрий ушаков, садыр жапаров, владимир путин
В мире, Россия, Киргизия, Бишкек, Юрий Ушаков, Садыр Жапаров, Владимир Путин
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров
Президент России Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Президент России Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров на переговорах в Бишкеке 26 ноября затронут темы политического взаимодействия, сотрудничества в экономике и торговле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В среду 26 ноября, по дворце Единства состоится церемония официальной встречи. После чего, там же, в дворце, пройдут российско-киргизские переговоры, в ходе которых запланировано обсуждение ключевых вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным сюжетам", - сказал Ушаков.
Он отметил, что в ходе переговоров в расширенном составе будут затрагиваться "вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетической сфере, в сфере здравоохранения, образования и миграции".
