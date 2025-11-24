https://ria.ru/20251124/ushakov-2057215261.html
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Жапарова
Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров на переговорах в Бишкеке 26 ноября затронут темы политического взаимодействия, сотрудничества в... РИА Новости, 24.11.2025
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Жапарова
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров на переговорах в Бишкеке 26 ноября затронут темы политического взаимодействия, сотрудничества в экономике и торговле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В среду 26 ноября, по дворце Единства состоится церемония официальной встречи. После чего, там же, в дворце, пройдут российско-киргизские переговоры, в ходе которых запланировано обсуждение ключевых вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным сюжетам", - сказал Ушаков
.
Он отметил, что в ходе переговоров в расширенном составе будут затрагиваться "вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетической сфере, в сфере здравоохранения, образования и миграции".