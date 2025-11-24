Ушаков назвал темы переговоров Путина и Жапарова

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров на переговорах в Бишкеке 26 ноября затронут темы политического взаимодействия, сотрудничества в экономике и торговле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что в ходе переговоров в расширенном составе будут затрагиваться "вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетической сфере, в сфере здравоохранения, образования и миграции".