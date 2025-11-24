https://ria.ru/20251124/ushakov-2057213923.html
Пункты плана США по Украине требуют обсуждения, заявил Ушаков
Пункты американского плана по урегулированию на Украине требуют детального обсуждения со сторонами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 24.11.2025
