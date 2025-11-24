Рейтинг@Mail.ru
17:35 24.11.2025
Пункты плана США по Украине требуют обсуждения, заявил Ушаков
Пункты американского плана по урегулированию на Украине требуют детального обсуждения со сторонами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
в мире
украина
россия
аляска
юрий ушаков
украина
россия
аляска
в мире, украина, россия, аляска, юрий ушаков
В мире, Украина, Россия, Аляска, Юрий Ушаков
Пункты плана США по Украине требуют обсуждения, заявил Ушаков

Ушаков: пункты плана США по Украине требуют детального обсуждения

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пункты американского плана по урегулированию на Украине требуют детального обсуждения со сторонами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому многие, я бы сказал, - не все, но многие положения этого плана - они нам представляются вполне приемлемыми. А по другим положениям, там много, там же 28 пунктов, эти положения требуют, конечно, самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами. Но с нами этот вопрос еще не обсуждался", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков заявил, что Россия не получала предложений о визите из США
В миреУкраинаРоссияАляскаЮрий Ушаков
 
 
Заголовок открываемого материала