https://ria.ru/20251124/ushakov-2057213146.html
России не подходит европейский план по Украине, заявил Ушаков
России не подходит европейский план по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 24.11.2025
России не подходит европейский план по Украине, заявил Ушаков
В Москве видели сообщения о "европейском плане" по Украине, он неконструктивный и России не подходит, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:34:00+03:00
2025-11-24T17:34:00+03:00
2025-11-24T17:34:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93270/54/932705451_0:156:1461:978_1920x0_80_0_0_4cdc713d06b9a9171fcf81dae927d9b5.jpg
https://ria.ru/20251124/ssha-2057212856.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93270/54/932705451_0:19:1461:1115_1920x0_80_0_0_4c9917a36e8be9459a26c8e342dbd791.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, украина, юрий ушаков
В мире, Россия, Москва, Украина, Юрий Ушаков
России не подходит европейский план по Украине, заявил Ушаков
Ушаков заявил, что европейский план по Украине неконструктивный