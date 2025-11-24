Рейтинг@Mail.ru
России не подходит европейский план по Украине, заявил Ушаков
17:34 24.11.2025
России не подходит европейский план по Украине, заявил Ушаков
России не подходит европейский план по Украине, заявил Ушаков
В Москве видели сообщения о "европейском плане" по Украине, он неконструктивный и России не подходит, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
России не подходит европейский план по Украине, заявил Ушаков

Ушаков заявил, что европейский план по Украине неконструктивный

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Москве видели сообщения о "европейском плане" по Украине, он неконструктивный и России не подходит, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что сейчас "гуляет" много других вариантов плана урегулирования, помимо того плана США, с которым ознакомилась российская сторона.
"Что касается тех планов, которые "гуляют": просто мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который, если просто с первого взгляда, совершенно не конструктивный, нам подходит", - сказал Ушаков журналистам.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Ушаков заявил, что Россия не получала предложений о визите из США
