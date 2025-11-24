СМИ сообщили Украине плохие новости из-за европейского плана

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Предложенный европейскими странами вариант плана по урегулированию конфликта на Украине обречен на провал, пишет Unherd.
"Этот план пересекает несколько неоднократно заявленных Россией "красных линий", от присутствия войск стран НАТО на Украине, даже если они формально не представляют альянс, до открытой возможности для потенциального членства страны в военном блоке", — говорится в публикации.
Обозреватель также подчеркнул, что сами европейские лидеры уже начинают сомневаться в том, что их предложение будет иметь какое-то влияние на процесс переговоров.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив украинский конфликт, американские предложения по урегулированию, а также двустороннюю повестку. Глава государства отметил, что предложения США в том варианте, с которым ознакомилась Москва, идут в русле переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, которые состоялись 15 августа. По его словам, план Соединенных Штатов в принципе может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования.
