СМИ сообщили Украине плохие новости из-за европейского плана - РИА Новости, 24.11.2025
17:14 24.11.2025
СМИ сообщили Украине плохие новости из-за европейского плана
Предложенный европейскими странами вариант плана по урегулированию конфликта на Украине обречен на провал, пишет Unherd. РИА Новости, 24.11.2025
в мире
украина
россия
сша
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
евросоюз
нато
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп
СМИ сообщили Украине плохие новости из-за европейского плана

UnHerd: план Европы по завершению конфликта на Украине обречен на провал

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Предложенный европейскими странами вариант плана по урегулированию конфликта на Украине обречен на провал, пишет Unherd.
«
"Этот план пересекает несколько неоднократно заявленных Россией "красных линий", от присутствия войск стран НАТО на Украине, даже если они формально не представляют альянс, до открытой возможности для потенциального членства страны в военном блоке", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Евросоюзе придумали, как оказаться за столом переговоров с Россией
Вчера, 15:45
Обозреватель также подчеркнул, что сами европейские лидеры уже начинают сомневаться в том, что их предложение будет иметь какое-то влияние на процесс переговоров.
Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
МИД Швеции сделал провокационное заявление о России
Вчера, 14:37
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив украинский конфликт, американские предложения по урегулированию, а также двустороннюю повестку. Глава государства отметил, что предложения США в том варианте, с которым ознакомилась Москва, идут в русле переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, которые состоялись 15 августа. По его словам, план Соединенных Штатов в принципе может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Много давления". Зеленский пожаловался на США
Вчера, 12:47
 
