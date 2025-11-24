Рейтинг@Mail.ru
Зампред СФ отметил рост взаимного турпотока России и КНР - РИА Новости, 24.11.2025
05:27 24.11.2025
Зампред СФ отметил рост взаимного турпотока России и КНР
Зампред СФ отметил рост взаимного турпотока России и КНР - РИА Новости, 24.11.2025
Зампред СФ отметил рост взаимного турпотока России и КНР
Взаимный турпоток России и Китая в 2025 году, по прогнозам, достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% больше, чем в 2024 году, заявил в понедельник заместитель РИА Новости, 24.11.2025
Зампред СФ отметил рост взаимного турпотока России и КНР

Зампред СФ Журавлев: взаимный турпоток РФ и КНР за год вырос на 30%

Китайские туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Китайские туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Китайские туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
СИАНЬ(Китай), 24 ноя – РИА Новости. Взаимный турпоток России и Китая в 2025 году, по прогнозам, достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% больше, чем в 2024 году, заявил в понедельник заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.
"Китай и Россия обладают уникальным туристическим потенциалом. В прошлом году среди иностранных туристов, посетивших Россию, именно гости из Китая стали самыми многочисленными", - заявил Журавлев на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Турпоток из России в Китай подскочил до максимума с 2012 года
9 ноября, 08:04
Он отметил, что в 2025 году взаимный турпоток, по прогнозам, достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% больше, чем в 2024 году.
"Конечно, этому способствует и решение по безвизовому режиму. Мы очень благодарны за инициативу в этом деле нашим китайским партнерам и готовимся в ответ запустить в ближайшее время зеркальный безвизовый въезд для граждан Китая", - отметил он.
Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.
Девушка в национальном костюме на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Сокровища Пекина: что надо смотреть и покупать в столице Китая
02:01
 
Туризм Экономика Китай Россия Сиань Николай Журавлев Совет Федерации РФ
 
 
