Зампред СФ отметил рост взаимного турпотока России и КНР

СИАНЬ(Китай), 24 ноя – РИА Новости. Взаимный турпоток России и Китая в 2025 году, по прогнозам, достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% больше, чем в 2024 году, заявил в понедельник заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

"Китай и Россия обладают уникальным туристическим потенциалом. В прошлом году среди иностранных туристов, посетивших Россию, именно гости из Китая стали самыми многочисленными", - заявил Журавлев на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей.

Он отметил, что в 2025 году взаимный турпоток, по прогнозам, достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% больше, чем в 2024 году.

"Конечно, этому способствует и решение по безвизовому режиму. Мы очень благодарны за инициативу в этом деле нашим китайским партнерам и готовимся в ответ запустить в ближайшее время зеркальный безвизовый въезд для граждан Китая", - отметил он.

Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси