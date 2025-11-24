https://ria.ru/20251124/turpotok-2057031061.html
Зампред СФ отметил рост взаимного турпотока России и КНР
Зампред СФ отметил рост взаимного турпотока России и КНР - РИА Новости, 24.11.2025
Зампред СФ отметил рост взаимного турпотока России и КНР
Взаимный турпоток России и Китая в 2025 году, по прогнозам, достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% больше, чем в 2024 году, заявил в понедельник заместитель РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T05:27:00+03:00
2025-11-24T05:27:00+03:00
2025-11-24T05:27:00+03:00
туризм
экономика
китай
россия
сиань
николай журавлев
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760704259_0:135:3022:1835_1920x0_80_0_0_60e6bd10d348aea60bb37d27f6e4e43e.jpg
https://ria.ru/20251109/chislo-2053747038.html
https://ria.ru/20251124/pekin-2054341636.html
китай
россия
сиань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760704259_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_86ffe3941a28744060b28cd2ee6eb457.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, сиань, николай журавлев, совет федерации рф
Туризм, Экономика, Китай, Россия, Сиань, Николай Журавлев, Совет Федерации РФ
Зампред СФ отметил рост взаимного турпотока России и КНР
Зампред СФ Журавлев: взаимный турпоток РФ и КНР за год вырос на 30%
СИАНЬ(Китай), 24 ноя – РИА Новости. Взаимный турпоток России и Китая в 2025 году, по прогнозам, достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% больше, чем в 2024 году, заявил в понедельник заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.
"Китай и Россия
обладают уникальным туристическим потенциалом. В прошлом году среди иностранных туристов, посетивших Россию, именно гости из Китая
стали самыми многочисленными", - заявил Журавлев
на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей.
Он отметил, что в 2025 году взаимный турпоток, по прогнозам, достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% больше, чем в 2024 году.
"Конечно, этому способствует и решение по безвизовому режиму. Мы очень благодарны за инициативу в этом деле нашим китайским партнерам и готовимся в ответ запустить в ближайшее время зеркальный безвизовый въезд для граждан Китая", - отметил он.
Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань
23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси
.
МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.