Си Цзиньпин призвал США придерживаться принципов равенства и уважения

ПЕКИН, 24 ноя - РИА Новости. Китай и США в двусторонних отношениях должны придерживаться принципов равенства и взаимного уважения, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Обе стороны должны сохранять этот импульс, придерживаться правильного направления, придерживаться позиции равенства, уважения и взаимной выгоды, расширять список областей сотрудничества, сокращать список имеющихся вопросов", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

Глава Китая также подчеркнул, что обе страны должны открывать новые возможности для сотрудничества и приносить большую пользу народам обеих стран и всему миру.