Си Цзиньпин призвал США придерживаться принципов равенства и уважения

ПЕКИН, 24 ноя - РИА Новости. Китай и США в двусторонних отношениях должны придерживаться принципов равенства и взаимного уважения, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Си Цзиньпин и Трамп в понедельник провели телефонный разговор. В ходе беседы глава КНР отметил, что после встречи двух лидеров в Пусане китайско-американские отношения демонстрируют стабильность и положительную динамику.
"Обе стороны должны сохранять этот импульс, придерживаться правильного направления, придерживаться позиции равенства, уважения и взаимной выгоды, расширять список областей сотрудничества, сокращать список имеющихся вопросов", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Глава Китая также подчеркнул, что обе страны должны открывать новые возможности для сотрудничества и приносить большую пользу народам обеих стран и всему миру.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 30 октября провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, Соединенные Штаты снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, Китайская Народная Республика согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
