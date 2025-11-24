https://ria.ru/20251124/tszinpin-2057216670.html
Си Цзиньпин и Трамп поговорили по телефону
Си Цзиньпин и Трамп поговорили по телефону
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:40:00+03:00
2025-11-24T17:40:00+03:00
2025-11-24T18:01:00+03:00
в мире
китай
сша
си цзиньпин
дональд трамп
китай
сша
Си Цзиньпин и Трамп поговорили по телефону
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор