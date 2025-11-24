Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин и Трамп поговорили по телефону
24.11.2025
Си Цзиньпин и Трамп поговорили по телефону
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 24.11.2025
ПЕКИН, 24 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
