Рейтинг@Mail.ru
Китай и США добились прогресса в обсуждении соглашений, заявил Трамп - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 24.11.2025 (обновлено: 21:00 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/tramp-2057258095.html
Китай и США добились прогресса в обсуждении соглашений, заявил Трамп
Китай и США добились прогресса в обсуждении соглашений, заявил Трамп - РИА Новости, 24.11.2025
Китай и США добились прогресса в обсуждении соглашений, заявил Трамп
США и Китай добились значительного прогресса в обсуждении двусторонних соглашений, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T20:59:00+03:00
2025-11-24T21:00:00+03:00
в мире
китай
сша
южная корея
си цзиньпин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048801085_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_4c46c4344ad8b3a0fd015fb11a919777.jpg
https://ria.ru/20251124/tramp-2057254655.html
китай
сша
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048801085_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20b2f9fc845c01223447eac1559ad236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, южная корея, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Южная Корея, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Китай и США добились прогресса в обсуждении соглашений, заявил Трамп

Трамп: США и Китай добились значительного прогресса в обсуждении соглашений

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. США и Китай добились значительного прогресса в обсуждении двусторонних соглашений, заявил президент США Дональд Трамп.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с американским лидером.
"Этот звонок был продолжением нашей очень успешной встречи в Южной Корее три недели назад. С тех пор произошел значительный прогресс в поддержании актуальности и точности наших двусторонних соглашений", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Си Цзиньпин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Разговор Трампа и Си Цзиньпина состоялся по инициативе Пекина, сообщает WSJ
Вчера, 20:41
 
В миреКитайСШАЮжная КореяСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала