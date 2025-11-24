ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить в апреле с визитом Китай.
Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить Пекин
Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить Пекин - РИА Новости, 24.11.2025
Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить Пекин
Президент США Дональд Трамп заявил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить в апреле с визитом Китай. РИА Новости, 24.11.2025
в мире
китай
сша
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
китай
сша
пекин
2025
Дональд Трамп. Архивное фото