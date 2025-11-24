Рейтинг@Mail.ru
Разговор Трампа и Си Цзиньпина состоялся по инициативе Пекина, сообщает WSJ
20:41 24.11.2025 (обновлено: 20:53 24.11.2025)
Разговор Трампа и Си Цзиньпина состоялся по инициативе Пекина, сообщает WSJ
в мире
китай
пекин
сша
си цзиньпин
дональд трамп
китай
пекин
сша
в мире, китай, пекин, сша, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, Пекин, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Разговор Трампа и Си Цзиньпина состоялся по инициативе Пекина, сообщает WSJ

WSJ: телефонный разговор лидеров США и КНР состоялся по инициативе Пекина

© Фото : Xinhua/Huang JingwenСи Цзиньпин и Дональд Трамп
Си Цзиньпин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Xinhua/Huang Jingwen
Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином состоялся по инициативе китайского лидера, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на близкие к Пекину источники.
О состоявшейся в понедельник беседе Си Цзиньпина и Трампа проинформировало Центральное телевидение Китая.
По мнению газеты, речь идет о "редкой дипломатической инициативе" с китайской стороны. Этот жест показывает, какое важное стратегическое значение Пекин придаёт стабилизации отношений с США и обеспечению приверженности Вашингтона позиции "одного Китая" в отношении Тайваня, утверждает издание.
В ходе беседы глава КНР отметил, что после встречи двух лидеров в Пусане китайско-американские отношения демонстрируют стабильность и положительную динамику.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 30 октября провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, Соединенные Штаты снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, Китайская Народная Республика согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
В миреКитайПекинСШАСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
