Разговор Трампа и Си Цзиньпина состоялся по инициативе Пекина, сообщает WSJ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином состоялся по инициативе китайского лидера, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на близкие к Пекину источники.
О состоявшейся в понедельник беседе Си Цзиньпина и Трампа проинформировало Центральное телевидение Китая.
В ходе беседы глава КНР отметил, что после встречи двух лидеров в Пусане китайско-американские отношения демонстрируют стабильность и положительную динамику.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 30 октября провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, Соединенные Штаты снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, Китайская Народная Республика согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
