19:09 24.11.2025
США понимают важность тайваньского вопроса для Китая, заявил Трамп
2025-11-24T19:09:00+03:00
2025-11-24T19:09:00+03:00
в мире
сша
китай
тайвань
дональд трамп
си цзиньпин
нэнси пелоси
ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Китай сыграл важную роль в Победе во Второй мировой войне, и США понимают важность тайваньского вопроса для Китая, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.
Центральное телевидение Китая сообщает, что Си Цзиньпин разъяснил принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что возвращение Тайваня Китаю является важной частью послевоенного мироустройства.
Военнослужащие армии КНР - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Китай пригрозил США мерами в случае новых поставок оружия Тайваню
17 ноября, 16:38
"Китай сыграл важную роль в Победе во Второй мировой войне, и США понимают важность тайваньского вопроса для Китая", - заявил в свою очередь Трамп, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Япония готова воевать с Китаем за американские интересы
11 ноября, 08:00
 
