Сенатор потребовал от Трампа объяснить детали сделки по продаже TikTok

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Сенатор-демократ Эд Марки обратился к президенту США Дональду Трампу с требованием объяснить, как именно выполняется план продажи американских активов TikTok, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо сенатора.

В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки. Документ дал инвесторам 120 дней на завершение сделки и отложил запрет на использование TikTok до 20 января 2026 года.

"Ваши неоднократные незаконные продления срока продажи и расплывчатые комментарии о сделке вызывают серьезные вопросы о том, удалось ли вам добиться соглашения, которое сохранит TikTok в США и устранит угрозу национальной безопасности, связанную с владением ByteDance", - заявил Марки в письме Трампу.

По словам сенатора, администрация президента не предоставила конгрессу запрошенную информацию и не выполнила все требования закона.

"Конгресс и американцы должны понимать условия и текущее состояние этого предполагаемого соглашения", - добавил он.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью газете Financial Times заявил, что перевод бизнеса социальной сети TikTok под американский контроль полностью согласован и должен произойти очень скоро.

Также Трамп в телефонном разговоре с Си Цзиньпином заявлял, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем , будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.