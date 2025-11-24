Рейтинг@Mail.ru
Сенатор потребовал от Трампа объяснить детали сделки по продаже TikTok - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/tramp-2057156035.html
Сенатор потребовал от Трампа объяснить детали сделки по продаже TikTok
Сенатор потребовал от Трампа объяснить детали сделки по продаже TikTok - РИА Новости, 24.11.2025
Сенатор потребовал от Трампа объяснить детали сделки по продаже TikTok
Сенатор-демократ Эд Марки обратился к президенту США Дональду Трампу с требованием объяснить, как именно выполняется план продажи американских активов TikTok,... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T14:48:00+03:00
2025-11-24T14:48:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
дональд трамп
скотт бессент
си цзиньпин
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561251_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_64efb4b797ee64bc24102ba1b8d1ca02.jpg
https://ria.ru/20251030/ssha-2051978619.html
https://ria.ru/20251031/minfin-2052197875.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561251_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_cc12cf47cb1fe9862cce951a9dc507b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, пекин, дональд трамп, скотт бессент, си цзиньпин, tiktok
В мире, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Си Цзиньпин, TikTok
Сенатор потребовал от Трампа объяснить детали сделки по продаже TikTok

Сенатор Марки попросил Трампа объяснить, как выполняется план продажи TikTok

© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Радио Sputnik Сергей Тучин
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Сенатор-демократ Эд Марки обратился к президенту США Дональду Трампу с требованием объяснить, как именно выполняется план продажи американских активов TikTok, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо сенатора.
В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки. Документ дал инвесторам 120 дней на завершение сделки и отложил запрет на использование TikTok до 20 января 2026 года.
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Экс-помощник министра обороны США прокомментировал сделку по TikTok
30 октября, 23:30
"Ваши неоднократные незаконные продления срока продажи и расплывчатые комментарии о сделке вызывают серьезные вопросы о том, удалось ли вам добиться соглашения, которое сохранит TikTok в США и устранит угрозу национальной безопасности, связанную с владением ByteDance", - заявил Марки в письме Трампу.
По словам сенатора, администрация президента не предоставила конгрессу запрошенную информацию и не выполнила все требования закона.
"Конгресс и американцы должны понимать условия и текущее состояние этого предполагаемого соглашения", - добавил он.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью газете Financial Times заявил, что перевод бизнеса социальной сети TikTok под американский контроль полностью согласован и должен произойти очень скоро.
Также Трамп в телефонном разговоре с Си Цзиньпином заявлял, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Перевод TikTok под контроль США полностью согласован, заявил Бессент
31 октября, 19:51
 
В миреСШАКитайПекинДональд ТрампСкотт БессентСи ЦзиньпинTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала