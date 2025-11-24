https://ria.ru/20251124/svet-2057161964.html
В Днепропетровской и Харьковской областях тысячи людей остались без света
В Днепропетровской и Харьковской областях тысячи людей остались без света - РИА Новости, 24.11.2025
В Днепропетровской и Харьковской областях тысячи людей остались без света
Ситуация с электроэнергией в Днепропетровской и Харьковской областях Украины остается тяжелой, без света оказались около 70 тысяч человек, сообщает в... РИА Новости, 24.11.2025
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ситуация с электроэнергией в Днепропетровской и Харьковской областях Украины остается тяжелой, без света оказались около 70 тысяч человек, сообщает в понедельник министерство энергетики.
"Самая сложная ситуация в Днепропетровской области - без света около 60 тысяч потребителей. В Харьковской области ... обесточено еще около 10 тысяч абонентов", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале
В ведомстве также добавили, что в понедельник графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса вводятся с 0.00 до 23.59 в большинстве регионов Украины.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.