В Днепропетровской и Харьковской областях тысячи людей остались без света

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ситуация с электроэнергией в Днепропетровской и Харьковской областях Украины остается тяжелой, без света оказались около 70 тысяч человек, сообщает в понедельник министерство энергетики.

« "Самая сложная ситуация в Днепропетровской области - без света около 60 тысяч потребителей. В Харьковской области ... обесточено еще около 10 тысяч абонентов", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.

В ведомстве также добавили, что в понедельник графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса вводятся с 0.00 до 23.59 в большинстве регионов Украины.