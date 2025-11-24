Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровской и Харьковской областях тысячи людей остались без света - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/svet-2057161964.html
В Днепропетровской и Харьковской областях тысячи людей остались без света
В Днепропетровской и Харьковской областях тысячи людей остались без света - РИА Новости, 24.11.2025
В Днепропетровской и Харьковской областях тысячи людей остались без света
Ситуация с электроэнергией в Днепропетровской и Харьковской областях Украины остается тяжелой, без света оказались около 70 тысяч человек, сообщает в... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:09:00+03:00
2025-11-24T15:09:00+03:00
в мире
украина
харьковская область
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:38:3156:1813_1920x0_80_0_0_c2c6ee02ad3e3f22b4ad4cadd718db46.jpg
https://ria.ru/20251124/ukraina-2057160279.html
украина
харьковская область
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6364f85841b3b2fb090c8ef4ccc69ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьковская область, днепропетровская область
В мире, Украина, Харьковская область, Днепропетровская область
В Днепропетровской и Харьковской областях тысячи людей остались без света

Под Днепропетровском и Харьковом более 70 тысяч человек остались без света

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ситуация с электроэнергией в Днепропетровской и Харьковской областях Украины остается тяжелой, без света оказались около 70 тысяч человек, сообщает в понедельник министерство энергетики.
«
"Самая сложная ситуация в Днепропетровской области - без света около 60 тысяч потребителей. В Харьковской области ... обесточено еще около 10 тысяч абонентов", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.
В ведомстве также добавили, что в понедельник графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса вводятся с 0.00 до 23.59 в большинстве регионов Украины.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Тягомотина" на Украине закончится в ближайшее время, считает Лукашенко
15:04
 
В миреУкраинаХарьковская областьДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала