Блогер Лерчек не знает пол своего будущего ребенка
Блогер Лерчек не знает пол своего будущего ребенка - РИА Новости, 24.11.2025
Блогер Лерчек не знает пол своего будущего ребенка
Обвиняемая в незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая в четвертый раз готовится стать матерью, заявила, что...
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обвиняемая в незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая в четвертый раз готовится стать матерью, заявила, что пока не знает, будет у нее сын или дочь, передает корреспондент РИА Новости от здания Гагаринского суда Москвы, где проходило заседание по ее делу.
"Нет, мы не знаем", - ответила она на соответствующий вопрос журналистов.
По словам обвиняемой, беременность запланированная.
"Мы уже год вместе и беременность планировали, от чего были очень счастливы и рады, это ребеночек, данный нам Богом, я считаю, потому что дети приходят в нужный нам момент", - отметила Чекалина
.
По ее словам, будущий отец поддерживает ее "морально и материально".
В понедельник Гагаринский суд Москвы
провел по делу предварительное судебное заседание в закрытом режиме. Чекалины находятся под домашним арестом. Третий фигурант Роман Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия
и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ
E-FITNESS-FZСO в ОАЭ
, предоставив кредитной организации подложные документы.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.