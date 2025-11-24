Рейтинг@Mail.ru
Блогер Лерчек не знает пол своего будущего ребенка
21:32 24.11.2025
Блогер Лерчек не знает пол своего будущего ребенка
Блогер Лерчек не знает пол своего будущего ребенка - РИА Новости, 24.11.2025
Блогер Лерчек не знает пол своего будущего ребенка
Обвиняемая в незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая в четвертый раз готовится стать матерью, заявила, что... РИА Новости, 24.11.2025
россия
москва
оаэ
артем чекалин
валерия чекалина
валерия (алла перфилова)
происшествия
россия
москва
оаэ
россия, москва, оаэ, артем чекалин, валерия чекалина, валерия (алла перфилова), происшествия
Россия, Москва, ОАЭ, Артем Чекалин, Валерия Чекалина, Валерия (Алла Перфилова), Происшествия
Блогер Лерчек не знает пол своего будущего ребенка

Находящаяся под следствием блогер Лерчек не знает пол своего будущего ребенка

Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обвиняемая в незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая в четвертый раз готовится стать матерью, заявила, что пока не знает, будет у нее сын или дочь, передает корреспондент РИА Новости от здания Гагаринского суда Москвы, где проходило заседание по ее делу.
"Нет, мы не знаем", - ответила она на соответствующий вопрос журналистов.
По словам обвиняемой, беременность запланированная.
"Мы уже год вместе и беременность планировали, от чего были очень счастливы и рады, это ребеночек, данный нам Богом, я считаю, потому что дети приходят в нужный нам момент", - отметила Чекалина.
По ее словам, будущий отец поддерживает ее "морально и материально".
В понедельник Гагаринский суд Москвы провел по делу предварительное судебное заседание в закрытом режиме. Чекалины находятся под домашним арестом. Третий фигурант Роман Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ, предоставив кредитной организации подложные документы.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
Блогер Лерчек попрощалась с подписчиками после возбуждения уголовного дела
РоссияМоскваОАЭАртем ЧекалинВалерия ЧекалинаВалерия (Алла Перфилова)Происшествия
 
 
