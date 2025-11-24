Блогер Лерчек не знает пол своего будущего ребенка

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обвиняемая в незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая в четвертый раз готовится стать матерью, заявила, что пока не знает, будет у нее сын или дочь, передает корреспондент РИА Новости от здания Гагаринского суда Москвы, где проходило заседание по ее делу.