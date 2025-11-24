Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане арестовали главреда газеты по делу о хищении бюджетных средств - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/sud-2057244090.html
В Дагестане арестовали главреда газеты по делу о хищении бюджетных средств
В Дагестане арестовали главреда газеты по делу о хищении бюджетных средств - РИА Новости, 24.11.2025
В Дагестане арестовали главреда газеты по делу о хищении бюджетных средств
Суд в Махачкале арестовал главного редактора газеты "Молодежь Дагестана", бывшего гендиректора республиканского информационного агентства (РИА) "Дагестан"... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T19:40:00+03:00
2025-11-24T19:40:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
магомед магомедов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056856514_0:102:1763:1094_1920x0_80_0_0_85a401fad55a3eb8790d2fc9e686a21e.jpg
https://ria.ru/20251121/svidetel-2056505414.html
махачкала
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056856514_86:0:1678:1194_1920x0_80_0_0_20de3d50e7e56249ae62eb865ded37d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан, магомед магомедов
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Магомед Магомедов
В Дагестане арестовали главреда газеты по делу о хищении бюджетных средств

Главреда газеты "Молодежь Дагестана" Магомедова арестовали по делу о хищении

© Фото : Газета "Молодежь Дагестана"Магомед Магомедов
Магомед Магомедов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Газета "Молодежь Дагестана"
Магомед Магомедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал главного редактора газеты "Молодежь Дагестана", бывшего гендиректора республиканского информационного агентства (РИА) "Дагестан" Магомеда Магомедова, который был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Зарема Мамаева.
Ранее в МВД Дагестана рассказали о задержании Магомедова по уголовному делу о мошенничестве. По данным следствия, он в должности гендиректора РИА "Дагестан" незаконно издавал приказы и принимал на работу людей, которые фактически там не трудились, в результате несколько лет он похищал бюджетные деньги, перечисляя средства на банковские счета "мертвых душ". Также, как установило следствие, Магомедов заключил ряд договоров на проведение различных работ, однако на самом деле эти услуги не оказывались, и в каждом из эпизодов были похищены бюджетные деньги.
"Кировский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражей до 20 января 2026 года", - сказала Мамаева.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Дядя редактора URA.RU подтвердил, что передавал сводки за деньги
21 ноября, 09:09
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанМагомед Магомедов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала