В Дагестане арестовали главреда газеты по делу о хищении бюджетных средств

МАХАЧКАЛА, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал главного редактора газеты "Молодежь Дагестана", бывшего гендиректора республиканского информационного агентства (РИА) "Дагестан" Магомеда Магомедова, который был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Зарема Мамаева.