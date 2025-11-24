В Дагестане арестовали главреда газеты по делу о хищении бюджетных средств

МАХАЧКАЛА, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал главного редактора газеты "Молодежь Дагестана", бывшего гендиректора республиканского информационного агентства (РИА) "Дагестан" Магомеда Магомедова, который был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Зарема Мамаева.
Ранее в МВД Дагестана рассказали о задержании Магомедова по уголовному делу о мошенничестве. По данным следствия, он в должности гендиректора РИА "Дагестан" незаконно издавал приказы и принимал на работу людей, которые фактически там не трудились, в результате несколько лет он похищал бюджетные деньги, перечисляя средства на банковские счета "мертвых душ". Также, как установило следствие, Магомедов заключил ряд договоров на проведение различных работ, однако на самом деле эти услуги не оказывались, и в каждом из эпизодов были похищены бюджетные деньги.
"Кировский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражей до 20 января 2026 года", - сказала Мамаева.
