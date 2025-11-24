Суд в Москве отказался возвращать в прокуратуру дело Чекалиных

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Гагаринский суд Москвы в понедельник отказался возвращать в прокуратуру уголовное дело Валерии и Артема Чекалиных о выводе более 250 миллионов рублей из России на счета компании в ОАЭ из-за нарушения территориальной подследственности, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Гуров.

Третий фигурант Роман Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.