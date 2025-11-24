https://ria.ru/20251124/sud-2057243120.html
Суд в Москве отказался возвращать в прокуратуру дело Чекалиных
Суд в Москве отказался возвращать в прокуратуру дело Чекалиных - РИА Новости, 24.11.2025
Суд в Москве отказался возвращать в прокуратуру дело Чекалиных
Гагаринский суд Москвы в понедельник отказался возвращать в прокуратуру уголовное дело Валерии и Артема Чекалиных о выводе более 250 миллионов рублей из России... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T19:33:00+03:00
2025-11-24T19:33:00+03:00
2025-11-24T20:33:00+03:00
происшествия
россия
оаэ
тинао
валерия (алла перфилова)
артем чекалин
сергей гуриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057253498_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_9cc065fa34fe6d6f9f795a2e314c05f3.jpg
https://ria.ru/20251124/sidoropulo-2057074918.html
https://ria.ru/20251119/sud-2055878375.html
россия
оаэ
тинао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057253498_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5119031d16b9b88e58fc37782a1f4860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, оаэ, тинао, валерия (алла перфилова), артем чекалин, сергей гуриев
Происшествия, Россия, ОАЭ, ТиНАО, Валерия (Алла Перфилова), Артем Чекалин, Сергей Гуриев
Суд в Москве отказался возвращать в прокуратуру дело Чекалиных
Суд отказался возвращать в прокуратуру дело Чекалиных о выводе 251,5 млн рублей
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Гагаринский суд Москвы в понедельник отказался возвращать в прокуратуру уголовное дело Валерии и Артема Чекалиных о выводе более 250 миллионов рублей из России на счета компании в ОАЭ из-за нарушения территориальной подследственности, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Гуров.
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства о возвращении уголовного дела в прокуратуру", - заявил РИА Новости адвокат.
В понедельник суд провел предварительное судебное заседание. "Основное заседание назначено на 1 декабря", - добавил собеседник агентства.
В своем ходатайстве защита настаивала, что предварительное расследование было проведено с нарушением. В частности, территориальные полномочия следственного отдела ГУМВД по ТиНАО
"не распространяются на место совершения инкриминируемого деяния", а сами фигуранты никогда не проживали в ТиНАО, и жителей этого района среди свидетелей меньше 1%, вдобавок никаких событий, указанных в обвинительном заключении, там не происходило.
Третий фигурант Роман Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия
и Артем Чекалины
вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ
E-FITNESS-FZСO в ОАЭ
, предоставив кредитной организации подложные документы.