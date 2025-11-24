Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве отказался возвращать в прокуратуру дело Чекалиных
19:33 24.11.2025 (обновлено: 20:33 24.11.2025)
Суд в Москве отказался возвращать в прокуратуру дело Чекалиных
Суд в Москве отказался возвращать в прокуратуру дело Чекалиных
2025-11-24T19:33:00+03:00
2025-11-24T20:33:00+03:00
происшествия, россия, оаэ, тинао, валерия (алла перфилова), артем чекалин, сергей гуриев
Происшествия, Россия, ОАЭ, ТиНАО, Валерия (Алла Перфилова), Артем Чекалин, Сергей Гуриев
Суд в Москве отказался возвращать в прокуратуру дело Чекалиных

Суд отказался возвращать в прокуратуру дело Чекалиных о выводе 251,5 млн рублей

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Гагаринский суд Москвы в понедельник отказался возвращать в прокуратуру уголовное дело Валерии и Артема Чекалиных о выводе более 250 миллионов рублей из России на счета компании в ОАЭ из-за нарушения территориальной подследственности, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Гуров.
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства о возвращении уголовного дела в прокуратуру", - заявил РИА Новости адвокат.
Андрей Сидоропуло - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Представитель блогера Сидоропуло попросил утвердить мировое соглашение
Вчера, 10:54
В понедельник суд провел предварительное судебное заседание. "Основное заседание назначено на 1 декабря", - добавил собеседник агентства.
В своем ходатайстве защита настаивала, что предварительное расследование было проведено с нарушением. В частности, территориальные полномочия следственного отдела ГУМВД по ТиНАО "не распространяются на место совершения инкриминируемого деяния", а сами фигуранты никогда не проживали в ТиНАО, и жителей этого района среди свидетелей меньше 1%, вдобавок никаких событий, указанных в обвинительном заключении, там не происходило.
Третий фигурант Роман Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ, предоставив кредитной организации подложные документы.
Автоблогер Ахмед Алиасхабов в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Мосгорсуд пересмотрит приговор блогеру Wengallbi
19 ноября, 01:32
 
ПроисшествияРоссияОАЭТиНАОВалерия (Алла Перфилова)Артем ЧекалинСергей Гуриев
 
 
