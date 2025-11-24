Рейтинг@Mail.ru
Защита Логиновой обжаловала штраф за исполнение песни Монеточки* - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/sud-2057191890.html
Защита Логиновой обжаловала штраф за исполнение песни Монеточки*
Защита Логиновой обжаловала штраф за исполнение песни Монеточки* - РИА Новости, 24.11.2025
Защита Логиновой обжаловала штраф за исполнение песни Монеточки*
В Санкт-Петербургский городской суд поступила жалоба на штраф в 30 тысяч рублей уличной певице Диане Логиновой, который был назначен судом в конце октября за... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:41:00+03:00
2025-11-24T16:41:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
диана логинова
монеточка
санкт-петербургский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048649753_0:460:928:982_1920x0_80_0_0_8baeb1ba7558f24007d0c8b9d06ad6dd.jpg
https://ria.ru/20251022/muzykant-2049882177.html
https://ria.ru/20251028/peterburg-2051337355.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048649753_0:136:928:832_1920x0_80_0_0_46375235cc0be11a4ab5ba8f7d9f8953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, диана логинова, монеточка, санкт-петербургский городской суд
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Диана Логинова, Монеточка, Санкт-Петербургский городской суд
Защита Логиновой обжаловала штраф за исполнение песни Монеточки*

Защита уличной певицы Логиновой обжаловала штраф за исполнение песни Монеточки

© Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаПевица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга
Певица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Певица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербургский городской суд поступила жалоба на штраф в 30 тысяч рублей уличной певице Диане Логиновой, который был назначен судом в конце октября за дискредитацию действий Вооруженных сил России, следует из данных в электронной карточке дела на сайте суда.
"Привлекаемое лицо - Логинова Диана Германовна, ст. 20.3.3, ч. 1, КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ - ред.). Судебное заседание - 16 декабря 2025 года, 13.00", - говорится в карточке дела.
Уличный музыкант Женька Радость (Евгений Михайлов) - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Уличного музыканта Женьку Радость арестовали за песни иноагентов
22 октября, 16:22
Ленинский районный суд Петербурга 28 октября назначил Логиновой штраф в размере 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Как следовало из выступления адвоката певицы на заседании, тогда причиной составления соответствующего протокола стало исполнение одной из песен иноагента Монеточки* (Елизавета Гырдымова*).
Как сообщала в октябре судебная пресс-служба, Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города. Одиннадцатого ноября Логиновой вновь были назначены 13 суток административного ареста по этой же статье, сообщала пресс-служба судов Петербурга.
В ноябре руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщала РИА Новости, что причиной составления еще одного административного протокола стало исполнение Логиновой песни иноагента Noize МС* "Кооператив "Лебединое озеро" 12 октября.
Источник РИА Новости рассказал, что в воскресенье у Логиновой и еще одного музыканта группы закончился срок административного ареста и "ребята находятся в безопасности". По сообщениям СМИ, в том числе интернет-издания "Фонтанка", Логинова покинула Россию.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Источник: в Петербурге группу подростков-музыкантов доставили в полицию
28 октября, 22:29
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургДиана ЛогиноваМонеточкаСанкт-Петербургский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала