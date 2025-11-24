https://ria.ru/20251124/sud-2057191890.html
Защита Логиновой обжаловала штраф за исполнение песни Монеточки*
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербургский городской суд поступила жалоба на штраф в 30 тысяч рублей уличной певице Диане Логиновой, который был назначен судом в конце октября за дискредитацию действий Вооруженных сил России, следует из данных в электронной карточке дела на сайте суда.
"Привлекаемое лицо - Логинова
Диана Германовна, ст. 20.3.3, ч. 1, КоАП РФ
(публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ - ред.). Судебное заседание - 16 декабря 2025 года, 13.00", - говорится в карточке дела.
Ленинский районный суд Петербурга
28 октября назначил Логиновой штраф в размере 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Как следовало из выступления адвоката певицы на заседании, тогда причиной составления соответствующего протокола стало исполнение одной из песен иноагента Монеточки
* (Елизавета Гырдымова*).
Как сообщала в октябре судебная пресс-служба, Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города. Одиннадцатого ноября Логиновой вновь были назначены 13 суток административного ареста по этой же статье, сообщала пресс-служба судов Петербурга.
В ноябре руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщала РИА Новости, что причиной составления еще одного административного протокола стало исполнение Логиновой песни иноагента Noize МС* "Кооператив "Лебединое озеро" 12 октября.
Источник РИА Новости рассказал, что в воскресенье у Логиновой и еще одного музыканта группы закончился срок административного ареста и "ребята находятся в безопасности". По сообщениям СМИ, в том числе интернет-издания "Фонтанка", Логинова покинула Россию.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента