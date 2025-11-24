Рейтинг@Mail.ru
Блогера Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 24.11.2025
13:40 24.11.2025
Блогера Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков
Блогера Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 24.11.2025
Блогера Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков
Невский районный суд Санкт-Петербурга назначил 15 тысяч рублей штрафа по статье о пропаганде наркотиков блогеру Арсену Маркаряну, ранее арестованному по делу об
происшествия, россия, санкт-петербург, москва, арсен маркарян, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Арсен Маркарян, Следственный комитет России (СК РФ)
Блогера Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков

Находящийся в СИЗО блогер Маркарян получил штраф за пропаганду наркотиков

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАрсен Маркарян
Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Арсен Маркарян. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Невский районный суд Санкт-Петербурга назначил 15 тысяч рублей штрафа по статье о пропаганде наркотиков блогеру Арсену Маркаряну, ранее арестованному по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как отмечается, 2 мая Маркарян опубликовал на странице в соцсети видео, в котором рассказывал о свойствах определенного психотропного вещества как стимулятора физической и умственной активности, а также источника постоянной энергии. При этом конкретизировались отдельные жизненные ситуации, "при которых потребление данного вещества является единственно правильным выбором".
Андрей Сидоропуло - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Представитель блогера Сидоропуло попросил утвердить мировое соглашение
10:54
Судебная пресс-служба отмечает, что видео просмотрели более 113 тысяч пользователей, свыше 4 тысяч поставили лайки. В результате Маркарян привлечен к административной ответственности по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ о пропаганде наркотических средств.
"Исследование подтвердило, что в представленном материале есть совокупность лингвистических и психологических признаков пропаганды психотропных веществ... Суд назначил наказание в виде штрафа в 15 000 рублей", – говорится в сообщении.
В ноябре Таганский суд Москвы на два месяца продлил арест Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. Блогера отправили в СИЗО 25 августа.
Ранее в столичном главке СК сообщали РИА Новости, что Маркаряну предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.
Однако после ареста в его официальном Telegram-канале появился длинный пост, в котором он просит прощения у всех, кого "мог задеть в своих текстах или видео". Он также написал, что страдал затяжной депрессией, и подробно рассказал о ее причинах.
В МВД уточняли, что блогера проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в интернете.
Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. Как сообщал МВД РФ, фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
Блогер Олеся Люциферовна во время оглашения приговора. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Блогершу Люциферовну осудили за жестокое обращение с дочерью
21 ноября, 10:30
 
