Блогера Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Невский районный суд Санкт-Петербурга назначил 15 тысяч рублей штрафа по статье о пропаганде наркотиков блогеру Арсену Маркаряну, ранее арестованному по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как отмечается, 2 мая Маркарян опубликовал на странице в соцсети видео, в котором рассказывал о свойствах определенного психотропного вещества как стимулятора физической и умственной активности, а также источника постоянной энергии. При этом конкретизировались отдельные жизненные ситуации, "при которых потребление данного вещества является единственно правильным выбором".

Судебная пресс-служба отмечает, что видео просмотрели более 113 тысяч пользователей, свыше 4 тысяч поставили лайки. В результате Маркарян привлечен к административной ответственности по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ о пропаганде наркотических средств.

"Исследование подтвердило, что в представленном материале есть совокупность лингвистических и психологических признаков пропаганды психотропных веществ... Суд назначил наказание в виде штрафа в 15 000 рублей", – говорится в сообщении.

В ноябре Таганский суд Москвы на два месяца продлил арест Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. Блогера отправили в СИЗО 25 августа.

Ранее в столичном главке СК сообщали РИА Новости, что Маркаряну предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.

Однако после ареста в его официальном Telegram-канале появился длинный пост, в котором он просит прощения у всех, кого "мог задеть в своих текстах или видео". Он также написал, что страдал затяжной депрессией, и подробно рассказал о ее причинах.

В МВД уточняли, что блогера проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в интернете.