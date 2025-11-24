Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в силе приговор опекунше, осужденной за убийство ребенка - РИА Новости, 24.11.2025
13:04 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/sud-2057122598.html
Суд оставил в силе приговор опекунше, осужденной за убийство ребенка
Суд оставил в силе приговор опекунше, осужденной за убийство ребенка - РИА Новости, 24.11.2025
Суд оставил в силе приговор опекунше, осужденной за убийство ребенка
Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил без удовлетворения жалобу на приговор опекунше Веронике Наумовой из Екатеринбурга,... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T13:04:00+03:00
2025-11-24T13:04:00+03:00
происшествия
екатеринбург
санкт-петербург
россия
александр наумов
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
санкт-петербург
россия
происшествия, екатеринбург, санкт-петербург, россия, александр наумов, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Россия, Александр Наумов, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд оставил в силе приговор опекунше, осужденной за убийство ребенка

Суд оставил в силе приговор осужденной на 24 года за убийство ребенка опекунше

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил без удовлетворения жалобу на приговор опекунше Веронике Наумовой из Екатеринбурга, осужденной на 24 года колонии за убийство ребенка, также инстанция оставила в силе приговор второму фигуранту по этому делу Даниилу Егольникову, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
"Приговор Веронике Наумовой и Даниилу Егольникову вступил в законную силу. Сегодня Второй апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Свердловского областного суда бывшему опекуну пятилетнего ребенка. По итогам рассмотрения... приговор был оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения", – говорится в сообщении.
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекунши Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Его искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Спустя трое суток тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом, утопила в ванне и спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей выплат на него. Наумова, по данным следствия, к побоям ребенка привлекала другую опекаемую ею девочку, своего мужа, кровного племянника супруга – Даниила Егольникова.
Свердловский областной суд 28 июля приговорил 36-летнюю Наумову к 24 годам колонии общего режима. Егольникову в тот же день по обвинению в истязании и лишении ребенка свободы назначили пять лет колонии общего режима. Наумову при этом инстанция освободила от наказания по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию и мошенничестве. По решению суда с фигурантки взыскана моральная компенсация в 1 миллион рублей по гражданскому иску потерпевшего – биологического отца убитого мальчика. Гособвинение просило для нее 25 лет, для Егольникова – шесть. Объем их дела составил 32 тома, добавляли в облсуде, а приговоры были обжалованы и осужденными, и их защитниками.
Как ранее рассказывал журналистам следователь регионального управления СК РФ Сергей Кибардин, сложность расследования дела была в том, что тело пятилетнего мальчика длительное время находилось "фактически замурованным в полиэтилене". Наумова помещала ребенка в зимнее время в подпол без одежды, не давала ему еды, кроме того, привязывала его конечности к дверным ручкам, удерживала связанным в диване, использовала электрошокер, уточнял начальник отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области Евгений Коваленко после итогового заседания.
Егольников тоже привязывал ребенка к дверным ручкам и помещал, куда говорила Наумова. В прокуратуре подчеркивали, что первый полностью признал свою вину, а вторая признала вину только в мошенничестве при получении выплат. Оба были признаны вменяемыми.
Екатеринбургский гарнизонный военный суд в сентябре 2024 года приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшую исполняющую обязанности заведующей детсадом, узнавшую от медика и воспитателя об избиении ребенка и не заявившую в полицию и опеку, приговорили за халатность к 1 году и 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания. Теперь уже бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, суд назначил два года колонии-поселения – с отсрочкой наказания по достижению ее ребенком 14-летнего возраста.
ПроисшествияЕкатеринбургСанкт-ПетербургРоссияАлександр НаумовСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
