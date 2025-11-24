Суд оставил в силе приговор опекунше, осужденной за убийство ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил без удовлетворения жалобу на приговор опекунше Веронике Наумовой из Екатеринбурга, осужденной на 24 года колонии за убийство ребенка, также инстанция оставила в силе приговор второму фигуранту по этому делу Даниилу Егольникову, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Свердловский областной суд 28 июля приговорил 36-летнюю Наумову к 24 годам колонии общего режима. Егольникову в тот же день по обвинению в истязании и лишении ребенка свободы назначили пять лет колонии общего режима. Наумову при этом инстанция освободила от наказания по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию и мошенничестве. По решению суда с фигурантки взыскана моральная компенсация в 1 миллион рублей по гражданскому иску потерпевшего – биологического отца убитого мальчика. Гособвинение просило для нее 25 лет, для Егольникова – шесть. Объем их дела составил 32 тома, добавляли в облсуде, а приговоры были обжалованы и осужденными, и их защитниками.