Трамп заявил о чрезвычайно прочных отношениях США с Китаем

ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Между США и Китаем сложились чрезвычайно прочные отношения, уверен американский президент Дональд Трамп.
"Наши отношения с Китаем являются чрезвычайно прочными", - сообщил он по итогам телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином.
Ранее в понедельник Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с Трампом заявил, что Китай и США в двусторонних отношениях должны придерживаться принципов равенства и взаимного уважения. Глава Китая также подчеркнул, что обе страны должны открывать новые возможности для сотрудничества и приносить большую пользу народам обеих стран и всему миру.
Си Цзиньпин и Трамп 30 октября провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, Соединенные Штаты снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, Китайская Народная Республика согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.