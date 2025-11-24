Рейтинг@Mail.ru
24.11.2025
Си Цзиньпин посетит США с госвизитом, заявил Трамп
20:57 24.11.2025
Си Цзиньпин посетит США с госвизитом, заявил Трамп
Си Цзиньпин посетит США с госвизитом, заявил Трамп
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
си цзиньпин
китай
сша
вашингтон (штат)
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин посетит США с госвизитом, заявил Трамп

Трамп: Си Цзиньпин посетит США с госвизитом

© Фото : Xinhua/Huang JingwenПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
© Фото : Xinhua/Huang Jingwen
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава КНР Си Цзиньпин посетит с госвизитом Вашингтон в ответ на запланированную в апреле поездку в Китай американского лидера.
Как написал Трамп в своей соцсети Truth Social, глава КНР пригласил его с визитом в Китай в апреле. "И в качестве ответа, он будет моим гостем с госвизитом в США позже в том году", - добавил Трамп.
Трамп раскрыл подробности разговора с Си Цзиньпином
Вчера, 20:55
 
24 ноя
 
 
