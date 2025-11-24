Трамп раскрыл подробности разговора с Си Цзиньпином

Тайваньский вопрос наиболее остро стоит в двусторонних отношениях США и Китая. Ситуация усугубилась в начале августа 2022 года, когда Нэнси Пелоси в должности спикера палаты представителей посетила остров, который КНР считает своей территорией. Китай осудил ее визит, расценив его как поддержку тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.

Официальные отношения между ними прекратились в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая, перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов.