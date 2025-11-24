Рейтинг@Mail.ru
Трамп раскрыл подробности разговора с Си Цзиньпином
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 24.11.2025 (обновлено: 22:15 24.11.2025)
Трамп раскрыл подробности разговора с Си Цзиньпином
Трамп раскрыл подробности разговора с Си Цзиньпином - РИА Новости, 24.11.2025
Трамп раскрыл подробности разговора с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп сообщил, что обменялся мнениями по урегулированию украинского конфликта с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 24.11.2025
Трамп раскрыл подробности разговора с Си Цзиньпином

Трамп обсудил с Си Цзиньпином конфликт на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что обменялся мнениями по урегулированию украинского конфликта с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Мы обсудили множество тем, включая Украину, Россию, фентанил, сою и другие сельскохозяйственные продукты", — написал он в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Больше и прочнее". Трамп выбрал, как ответить Китаю
19 ноября, 08:00
Газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на близкие к Пекину источники, что разговор состоялся по инициативе китайской стороны. Хозяин Белого дома охарактеризовал его как "очень хороший", назвав отношения между Вашингтоном и Пекином "чрезвычайно прочными".
Си Цзиньпин высказал поддержку всех усилий по достижению мира между Москвой и Киевом. Он выразил надежду на то, что все стороны конфликта как можно скорее достигнут справедливого соглашения, которое устранит первопричины кризиса.
Помимо этого, он отметил, что США и Китай вместе боролись с фашизмом и милитаризмом, поэтому им следует работать сообща для сохранения итогов Победы во Второй мировой войне.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Путин: друзья России поддержали договоренности по урегулированию на Украине
21 ноября, 20:55
Трамп, в свою очередь, указал на значимую роль Китая в этом историческом конфликте. По его утверждению, США понимают важность для для Китая тайваньского вопроса.

Тайваньский вопрос наиболее остро стоит в двусторонних отношениях США и Китая. Ситуация усугубилась в начале августа 2022 года, когда Нэнси Пелоси в должности спикера палаты представителей посетила остров, который КНР считает своей территорией. Китай осудил ее визит, расценив его как поддержку тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.

Официальные отношения между ними прекратились в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая, перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов.

Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
МИД КНР назвал планы Японии разместить ракеты вблизи Тайваня провокацией
Вчера, 11:13
Трамп заявил, что принял приглашение председателя КНР посетить Китай с визитом в апреле. Стороны подтвердили важность регулярных двусторонних контактов. Планируется, что Си Цзиньпин посетит Вашингтон с ответным госвизитом в апреле следующего года.
По словам китайского лидера, после его переговоров с Трампом в Южной Корее межгосударственные отношения демонстрируют стабильность и положительную динамику. Он пожелал, чтобы обе стороны сохранили этот импульс. Президент США, со своей стороны, заявил о "значительном прогрессе" в обсуждении двусторонних соглашений с последней встречи.
Си Цзиньпин и Трамп 30 октября провели переговоры на авиабазе Кимхэ в Пусане. Стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, Штаты снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47 процентов за счет десятипроцентного уменьшения "фентаниловых" тарифов с прежних 20.
Китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, КНР согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
США и Китай достигли баланса, заявил Бессент
31 октября, 19:28
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
