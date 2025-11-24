Рейтинг@Mail.ru
Вокруг плана США по Украине много домыслов, заявил Ушаков - РИА Новости, 24.11.2025
17:36 24.11.2025
Вокруг плана США по Украине много домыслов, заявил Ушаков
в мире, украина, россия, сша, юрий ушаков
В мире, Украина, Россия, США, Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вокруг американского плана по Украине сейчас много разных домыслов, но российская сторона верит в то, что ей передали по соответствующим каналам, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Господин (госсекретарь США Марко) Рубио объявил, что женевские переговоры с украинцами вполне удовлетворили американскую сторону. Но он тоже сказал, что есть 28 пунктов, есть и 26 пунктов. Много всего, плюс очень много разных домыслов, непонятно, кому верить. Но мы верим в то, что видели, то, что нам передали по соответствующим каналам", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Россия на переговорах с США указала на первопричины конфликта на Украине
18 февраля, 18:54
 
В миреУкраинаРоссияСШАЮрий Ушаков
 
 
