Киев хочет выхолостить план США, не поссорившись с Трампом, считает эксперт

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается маневрировать в вопросе представленного США плана по урегулированию, пытаясь не поссориться с президентом страны Дональдом Трампом и не беря на себя при этом никаких обязательств, несмотря на тяжелое положение Украины на фронте, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

Встреча делегаций США Украины по урегулированию прошла в Женеве 23 ноября. Государственный секретарь США Марко Рубио назвал воскресные переговоры лучшим днем за весь период процесса урегулирования конфликта. По его словам, участники переговоров достигли огромного прогресса по итогам встреч. При этом Рубио не исключил, что в ближайшие дни в план урегулирования могут быть внесены дополнительные изменения. США рассчитывают на согласование плана по мирному урегулированию на Украине "как можно скорее", подчеркнул он.

"Киев в идеале хотел бы прекращения огня, а при этом никаких дополнительных обязательств он бы на себя не брал – не вступать в НАТО , не ограничивать свои вооруженные силы и так далее. Но это максималистская программа, сейчас она будет подвергаться коррективам. Посмотрим, в каком виде они будут. Судя по итогам встречи, ссориться с Трампом Киев явно не хочет. Поэтому они будут стараться выхолостить из этого плана самые неприятные для себя и неудобные положения", - отметил Кортунов

Если сейчас в Киеве поняли, что надо выстраивать свою позицию более гибко, то тогда, возможно, появляется свет в конце туннеля, указал он.

“Если предположить, что украинцы внесли какие-то свои коррективы, но базой все равно остаётся план Трампа, тогда надо смотреть, что за изменения они вчера внесли и насколько они критичны для Москвы . Я думаю, американцы тоже должны исходить из того, что полная ревизия этих 28 пунктов – это тупиковое направление. Здесь американцы должны были украинскую сторону одернуть", - сказал Кортунов.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.