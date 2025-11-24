Спецоперация, 24 ноября: российские военные освободили Затишье

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области, группировка "Центр" освободила микрорайоны Горняк и Шахтёрский в Красноармейске в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.
Позднее в МО РФ уточнили, что населённый пункт освободили штурмовые подразделения 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки. Несмотря на контратаки и глубоко эшелонированную систему обороны с противотанковыми рвами и оборудованными огневыми точками, российские бойцы прорвали линию укреплений и взяли Затишье под полный контроль. Противник при этом потерял более 20 единиц бронированной и автомобильной техники, большое количество живой силы.
Освобождение Затишья укрепило положение подразделений группировки войск "Восток" и стало важным шагом к дальнейшему продвижению на данном направлении, подчеркнули в Минобороны.
Как следует из сводки, ВСУ за сутки на всех направлениях спецоперации потеряли порядка 1340 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, семь артиллерийских орудий, пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, радиолокационную станцию RADA производства Израиля, 16 станций радиоэлектронной борьбы, 16 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
Штурмовики группировки "Центр" полностью освободили районы Горняк и Шахтёрский в Красноармейске в ДНР, продолжают зачистку Ровного. Кроме того, были отражены восемь атак из Гришино. В Димитрове (также в ДНР) освобождены ещё 148 зданий.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили 345 беспилотников самолётного типа.
Положены в основу
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава РФ в ходе разговора отметил, что предложения США в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования на Украине. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Турция будет продолжать свои усилия по достижению мира на Украине. Анкара, по его словам, готова содействовать прямым контактам между сторонами конфликта.
Путин и Эрдоган условились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на различных уровнях. Турецкий лидер при этом выразил намерение оказывать помощь переговорам и готовность предоставлять в этих целях стамбульскую площадку.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва не получала никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Женеве и не располагает информацией о возможном визите Владимира Зеленского в Вашингтон в День благодарения в США.
Кроме того, по словам Пескова, Москве неизвестно, какой текст мирного плана был выработан в ходе контактов США и Украины в Женеве. Пресс-секретарь президента РФ предложил дождаться информации о возможных корректировках, которые были внесены в план США по урегулированию.
Обсуждение плана США
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "что-то хорошее" в переговорах по урегулированию на Украине. Такое заявление он сделал после прошедших накануне переговоров украинской и американской делегаций в Женеве. Американские переговорщики провели там продолжительную и продуктивную встречу, заявил Белый дом. Переговоры, согласно совместному заявлению, завершились общим пониманием того, что этот день ознаменовал собой значительный шаг вперед.
Украинская делегация подтвердила, что все основные вопросы, вызывающие обеспокоенность Киева, были тщательно рассмотрены в ходе этой встречи, а текущий проект мирного соглашения отражает их интересы, заявил Белый дом.
Также в совместном заявлении говорится, что США подтвердили, что в центре дипломатического процесса по урегулированию украинского конфликта лежат суверенитет и безопасность Украины. Кроме того, Вашингтон и Киев договорились продолжить консультации по итогам прошедших переговоров в Женеве.
Предлагаемый США план из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта был изменен после этих переговоров, сообщила газета New York Times со ссылкой на западного чиновника, знакомого с переговорами.
По данным телеканала ABС, в Киеве заявили, что США пригрозили полной остановкой любой помощи, если Украина не согласится на предложенную сделку по урегулированию. Также канал утверждает, что американская делегация рассчитывает провести отдельную встречу с представителями РФ по этому вопросу, при этом подробности о месте возможной встречи не приводятся.
Ведущая телеканала CBS Маргарет Бреннан, в свою очередь, сообщила со ссылкой на двух американских чиновников, что дата возможной встречи официальных лиц США с представителями России в рамках урегулирования украинского конфликта еще не назначена.
При этом США выступают против встречи с представителями Европы и Киева в трехстороннем формате в рамках украинского урегулирования, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила на брифинге в Брюсселе, что над предложением США по урегулированию конфликта на Украине еще предстоит проделать большую работу.
Украинское агентство РБК-Украина утверждает, что делегациям США и Украины на переговорах в Женеве удалось согласовать большинство положений американского плана по урегулированию, а значительную часть из спорных вопросов - скорректировать.
Нарушил конституцию
Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил в интервью РИА Новости, что Владимир Зеленский не имел полномочий заключать сделку с Францией о покупке у Парижа 100 истребителей Rafale и систем ПВО SAMP-T. По словам Азарова, имущественные договоры подписывает руководитель правительства или человек, которому поручено руководителем правительства, таким образом Зеленский нарушил конституцию страны.
