В Совфеде оценили перспективы сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 24.11.2025
05:20 24.11.2025
В Совфеде оценили перспективы сотрудничества России и Китая
Китай и Россия обладают огромными возможностями для развития взаимовыгодного сотрудничества в самых разных сферах, заявил в понедельник заместитель председателя РИА Новости, 24.11.2025
россия, китай, сиань, николай журавлев, совет федерации рф
Россия, Китай, Сиань, Николай Журавлев, Совет Федерации РФ
Флаги России и Китая. Архивное фото
СИАНЬ(Китай), 24 ноя – РИА Новости. Китай и Россия обладают огромными возможностями для развития взаимовыгодного сотрудничества в самых разных сферах, заявил в понедельник заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.
"Китай и Россия обладают огромными возможностями для развития взаимовыгодного сотрудничества в самых разных сферах. Важнейшим условием их реализации является дальнейшее углубление всестороннего партнерского взаимодействия между деловыми кругами", - заявил Журавлев на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей.
Он отметил, что СФ РФ готов содействовать углублению экономического сотрудничества двух стран, налаживанию деловых контактов между регионами России и Китая.
Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
РоссияКитайСианьНиколай ЖуравлевСовет Федерации РФ
 
 
