https://ria.ru/20251124/simonyan-2057228586.html
Хиддинк назвал Симоняна скромным человеком
Хиддинк назвал Симоняна скромным человеком - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Хиддинк назвал Симоняна скромным человеком
Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк заявил РИА Новости, что ушедший из жизни олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян был скромным человеком РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T18:26:00+03:00
2025-11-24T18:26:00+03:00
2025-11-24T18:26:00+03:00
футбол
спорт
ссср
мельбурн
гус хиддинк
никита симонян
российский футбольный союз (рфс)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057014634_0:0:1908:1073_1920x0_80_0_0_b6d45ad87e665e5fdb1b8dcf12865057.jpg
/20251124/simonyan-2057019435.html
ссср
мельбурн
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057014634_114:0:1778:1248_1920x0_80_0_0_f32ac8f5409da37e1b092796041208ec.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ссср, мельбурн, гус хиддинк, никита симонян, российский футбольный союз (рфс), россия
Футбол, Спорт, СССР, Мельбурн, Гус Хиддинк, Никита Симонян, Российский футбольный союз (РФС), Россия
Хиддинк назвал Симоняна скромным человеком
Хиддинк: Симонян был удивительно скромным человеком, мы вели глубокие беседы