Хиддинк назвал Симоняна скромным человеком
Футбол
 
18:26 24.11.2025
Хиддинк назвал Симоняна скромным человеком
Хиддинк назвал Симоняна скромным человеком - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Хиддинк назвал Симоняна скромным человеком
Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк заявил РИА Новости, что ушедший из жизни олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян был скромным человеком РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Хиддинк назвал Симоняна скромным человеком

Хиддинк: Симонян был удивительно скромным человеком, мы вели глубокие беседы

Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Никита Симонян . Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк заявил РИА Новости, что ушедший из жизни олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян был скромным человеком и приятным собеседником.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
"Мои соболезнования семье. Во время моего пребывания в России мы несколько раз проводили глубокие беседы. Он был скромным человеком с множеством прекрасных историй. Мне всегда было приятно общаться с ним", - сказал Хиддинк.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
Не стало великого Никиты Симоняна. Каким запомнят нашу легенду?
24 ноября, 01:07
Не стало великого Никиты Симоняна. Каким запомнят нашу легенду?
