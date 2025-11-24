https://ria.ru/20251124/sammit-2057215523.html
Ушаков назвал дату и место проведения следующего саммита ОДКБ
Следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет 11 ноября 2026 года в Москве, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 24.11.2025
РИА Новости
РИА Новости
