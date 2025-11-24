https://ria.ru/20251124/rossiya-2057171741.html
Путин и Эрдоган обсудили прошедший саммит G20
Путин и Эрдоган обсудили прошедший саммит G20 - РИА Новости, 24.11.2025
Путин и Эрдоган обсудили прошедший саммит G20
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поделился впечатлениями по итогам поездки на саммит G20 и... РИА Новости, 24.11.2025
Эрдоган поделился впечатлениями с Путиным по саммиту G20