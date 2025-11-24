Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган обсудили прошедший саммит G20
15:37 24.11.2025
Путин и Эрдоган обсудили прошедший саммит G20
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поделился впечатлениями по итогам поездки на саммит G20 и... РИА Новости, 24.11.2025
в мире, турция, россия, йоханнесбург, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, большая двадцатка
Путин и Эрдоган обсудили прошедший саммит G20

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поделился впечатлениями по итогам поездки на саммит G20 и встреч с главами ряда стран-участниц, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Турции также поделился впечатлениями по итогам своей поездки на саммит "Группы двадцати" в Йоханнесбурге и встреч с главами ряда стран-участниц", - говорится в сообщении.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Эрдоган оценил свои отношения с Путиным
23 сентября, 02:01
 
