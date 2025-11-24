Ушаков назвал Россию одним из главных торговых партнеров Киргизии

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия является одним из главных торговых партнеров Киргизии, товарооборот между странами растет, а доля рубля во взаимных расчетах достигла 97%, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Киргизия является важным стратегическим партнером и союзником России в центральноазиатском регионе. Наши отношения традиционно носят дружественный характер, поступательно развиваются в условиях взаимоуважения и учета интересов друг друга. Конечно, народы связывают общая история, чувство уважения и доверия. Мы искренне дорожим нашими отношениями и глубокой, доброй, близкой дружбой", - сказал Ушаков.
Он отметил, что Россия остается одним из главных торговых партнеров Киргизии, с долей во внешней торговле страны в 22,3%.
"В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 15,6%, до рекордных 4,1 миллиарда долларов. В январе-сентябре текущего года еще подрос. Хочу отметить, что доля рубля во взаимных расчетах достигла 97%. Это позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния на действия внешних партнеров", - добавил Ушаков.
Он добавил, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Киргизии, общий объем накопленных российских прямых капиталовложений превышает 1,8 миллиарда долларов.
"И Россия лидер по числу работающих представителей деловых структур с иностранным участием, количество компаний с российским капиталом превышает 1,75 тысячи", - сказал Ушаков.
Он добавил, что переводы на родину работающих в России киргизских трудовых мигрантов в 2024 году составила 2,8 миллиарда долларов, это 16% ВВП Киргизии.
