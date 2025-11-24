Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал Россию одним из главных торговых партнеров Киргизии
17:39 24.11.2025
Ушаков назвал Россию одним из главных торговых партнеров Киргизии
Россия является одним из главных торговых партнеров Киргизии, товарооборот между странами растет, а доля рубля во взаимных расчетах достигла 97%, заявил... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:39:00+03:00
2025-11-24T17:39:00+03:00
экономика, россия, киргизия, юрий ушаков, владимир путин
Экономика, Россия, Киргизия, Юрий Ушаков, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия является одним из главных торговых партнеров Киргизии, товарооборот между странами растет, а доля рубля во взаимных расчетах достигла 97%, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Киргизия является важным стратегическим партнером и союзником России в центральноазиатском регионе. Наши отношения традиционно носят дружественный характер, поступательно развиваются в условиях взаимоуважения и учета интересов друг друга. Конечно, народы связывают общая история, чувство уважения и доверия. Мы искренне дорожим нашими отношениями и глубокой, доброй, близкой дружбой", - сказал Ушаков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Путин рассказал об уровне инвестиций в экономику Киргизии
14 августа, 08:31
Он отметил, что Россия остается одним из главных торговых партнеров Киргизии, с долей во внешней торговле страны в 22,3%.
«
"В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 15,6%, до рекордных 4,1 миллиарда долларов. В январе-сентябре текущего года еще подрос. Хочу отметить, что доля рубля во взаимных расчетах достигла 97%. Это позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния на действия внешних партнеров", - добавил Ушаков.
Он добавил, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Киргизии, общий объем накопленных российских прямых капиталовложений превышает 1,8 миллиарда долларов.
"И Россия лидер по числу работающих представителей деловых структур с иностранным участием, количество компаний с российским капиталом превышает 1,75 тысячи", - сказал Ушаков.
Он добавил, что переводы на родину работающих в России киргизских трудовых мигрантов в 2024 году составила 2,8 миллиарда долларов, это 16% ВВП Киргизии.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Премьер Киргизии назвал Россию надежным союзником
11 ноября, 12:34
 
ЭкономикаРоссияКиргизияЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
