Ушаков ответил на вопрос о возможности проведения очной встречи с США

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия получила сигналы от США о том, чтобы встретиться очно и начать обсуждение плана по Украине, но конкретных договорённостей на этот счет пока не достигнуто, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.