Рейтинг@Mail.ru
Ушаков ответил на вопрос о возможности проведения очной встречи с США - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/rossija-2057212474.html
Ушаков ответил на вопрос о возможности проведения очной встречи с США
Ушаков ответил на вопрос о возможности проведения очной встречи с США - РИА Новости, 24.11.2025
Ушаков ответил на вопрос о возможности проведения очной встречи с США
Россия получила сигналы от США о том, чтобы встретиться очно и начать обсуждение плана по Украине, но конкретных договорённостей на этот счет пока не... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:33:00+03:00
2025-11-24T17:33:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447720_642:1042:2430:2048_1920x0_80_0_0_24ed66b29a7f06c69ca41219ccfc348a.jpg
https://ria.ru/20251124/ssha-2057212142.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447720_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_e386e19bdb7929f70d3e86374b6d12ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков
В мире, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков
Ушаков ответил на вопрос о возможности проведения очной встречи с США

Ушаков: договоренностей об очной встрече пока нет, несмотря на сигналы США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия получила сигналы от США о том, чтобы встретиться очно и начать обсуждение плана по Украине, но конкретных договорённостей на этот счет пока не достигнуто, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я бы исходил из того, что, наверное, было бы естественным образом предположить, что американцы на нас выйдут для того, чтобы встретиться уже в очном порядке и начать обсуждение. Пока мы знаем, что есть определенные сигналы на этот счет, но определенных договоренностей пока о встрече между российскими и американскими представителями не достигнуто", - сказал Ушаков журналистам на вопрос о том, запланированы ли переговоры с США в ближайшее время для обсуждения американского плана по урегулированию.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Ушаков высказался об американском плане по Украине
Вчера, 17:32
 
В миреРоссияСШАУкраинаЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала