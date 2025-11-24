Конкретных переговоров с Россией по плану США никто не вел, заявил Ушаков

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Конкретных переговоров с Россией по американскому плану урегулирования на Украине никто не вел, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Еще раз хочу подчеркнуть в дополнение к тому, что сказал президент. Он об этом четко сказал, что да, мы этот вариант плана видели, но каких-то конкретных переговоров никто с российскими представителями на этот счет не вел", — уточнил Ушаков.

Как заявил Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Россию устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.

Пункты американского плана требуют детального обсуждения между сторонами, отметил помощник президента.

"Мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому многие, не все, но многие положения этого плана — они нам представляются вполне приемлемыми. А по другим положениям, там же 28 пунктов, эти положения требуют самого детального обсуждения", — подчеркнул он.

Кроме того, предложенный проект урегулирования будет подвергаться переработке как со стороны России, так и со стороны США и Украины. Москва уже получает сигналы от США о том, чтобы встретиться очно и начать обсуждение плана, отметил Ушаков.

"Но определенных договоренностей пока о встрече между российскими и американскими представителями не достигнуто", — добавил он.

Помощник главы государства также указал на то, что помимо американского мирного плана по неофициальным каналам распространяется много других вариантов документа, с которыми Россия также ознакомилась.

"Мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который, если просто с первого взгляда, совершенно не конструктивный, нам не подходит. <...> Господин Рубио объявил, что женевские переговоры с украинцами вполне удовлетворили американскую сторону. Но он тоже сказал, что есть 28 пунктов, есть и 26 пунктов. Много всего. Плюс очень много разных домыслов, непонятно, кому верить. Но мы верим в то, что видели, то, что нам передали по соответствующим каналам", — резюмировал он.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине . По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных , по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной . В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.