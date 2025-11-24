Рейтинг@Mail.ru
Минспорт Красноярского края проведет проверку по делу о саночника
15:42 24.11.2025
Минспорт Красноярского края проведет проверку по делу о саночника
Минспорт Красноярского края проведет проверку по делу о саночника
Минспорт Красноярского края проведет проверку по делу о саночника
Министерство спорта Красноярского края проведет внеплановую проверку работы спортивной школы олимпийского резерва по санному спорту после возбуждения следствия...
Минспорт Красноярского края проведет проверку по делу о саночника

Минспорт Красноярского края проведет проверку по делу саночника Репилова

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Министерство спорта Красноярского края проведет внеплановую проверку работы спортивной школы олимпийского резерва по санному спорту после возбуждения следствия по делу трехкратного чемпиона мира саночника Романа Репилова, обвиненного в мошенничестве и отправленного в СИЗО, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что являющийся индивидуальным предпринимателем Репилов обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (присвоение около 11 миллионов бюджетных рублей, предназначенных на покупку спортивных саней). Спортсмен заключен под стражу сроком на один месяц. На такой же срок заключен под стражу специалист по подготовке спортивного инвентаря ФБГУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России" Александр Перетягин.
«
"Сейчас идут следственные действия. Степень вины участников определит суд, и они понесут наказание, предусмотренное законом. Со своей стороны, министерство спорта Красноярского края проведет внеплановую проверку деятельности краевой школы, включая процедуру организации и проведения закупок (в том числе спортивного инвентаря и оборудования); учет сохранности движимого имущества; порядок оформления трудовых отношений; иные вопросы деятельности учреждения", - сообщили в пресс-службе.
"При этом уже сейчас трудовые отношения с прежним директором, который находится под следствием, прекращены. К исполнению обязанностей приступил новый директор, в задачи которого входит, в первую очередь, погрузиться в текущую деятельность, провести инвентаризацию, дать оценку выполнения обязанностей текущими сотрудниками школы", - добавили в ведомстве.
Репилов - российский саночник, трехкратный чемпион мира (2020 и 2021 годов), трехкратный медалист чемпионата мира-2017, шестикратный призёр чемпионата Европы, двукратный обладатель Кубка мира (2016/17 и 2019/20 годов), трехкратный победитель спринтерского зачёта Кубка мира (2016/17, 2018/19, 2019/20 годов). Перетягин – серебряный призер чемпионата Европы-2015.
"Спортивные заслуги не будут играть роли": Журова про саночника в СИЗО
22 ноября, 21:11
22 ноября, 21:11
 
