ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Россия и Украина не были в фокусе разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, основной акцент был на торговле между США и Китаем.
В Белом доме прокомментировали разговор Трампа и Си Цзиньпина
В Белом доме прокомментировали разговор Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 24.11.2025
В Белом доме прокомментировали разговор Трампа и Си Цзиньпина
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Россия и Украина не были в фокусе разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си...
2025-11-24T23:58:00+03:00
В Белом доме прокомментировали разговор Трампа и Си Цзиньпина
Белый дом: Россия и Украина не были в фокусе разговора Трампа и Си Цзиньпина
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп и Си Цзиньпин
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото