В Белом доме прокомментировали разговор Трампа и Си Цзиньпина
23:58 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/razgovor-2057280049.html
В Белом доме прокомментировали разговор Трампа и Си Цзиньпина
В Белом доме прокомментировали разговор Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 24.11.2025
В Белом доме прокомментировали разговор Трампа и Си Цзиньпина
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Россия и Украина не были в фокусе разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:58:00+03:00
2025-11-24T23:58:00+03:00
в мире
украина
сша
китай
каролин левитт
дональд трамп
си цзиньпин
введение трампом пошлин на импорт
украина
сша
китай
в мире, украина, сша, китай, каролин левитт, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Украина, США, Китай, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Введение Трампом пошлин на импорт
В Белом доме прокомментировали разговор Трампа и Си Цзиньпина

Белый дом: Россия и Украина не были в фокусе разговора Трампа и Си Цзиньпина

ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Россия и Украина не были в фокусе разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, основной акцент был на торговле между США и Китаем.
«
"Россия и Украина действительно обсуждались, но основное внимание было уделено торговому соглашению, над которым мы работаем с Китаем", - сказала Левитт журналистам.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Белый дом уверен в решении оставшихся вопросов по мирному плану на Украине
Вчера, 23:55
 
