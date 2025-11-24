Стала известна программа Путина в Киргизии

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Стала известна программа президента РФ Владимира Путина в рамках его предстоящего визита в Киргизию.

Александром Лукашенко. Российский лидер будет работать в Киргизии 25-27 ноября. В рабочую программу Путина войдут мероприятия государственного визита, также президент РФ примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности ( ОДКБ ). Кроме того, на полях мероприятий у Путина запланирована беседа с президентом Белоруссии

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков , Путин прилетит в Киргизию с госвизитом 25 ноября. В аэропорту его встретит президент Киргизии Садыр Жапаров . Они вместе возложат венок к Вечному огню на площади Победы. Затем президенты пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча.

На следующий день, 26 ноября, во Дворце единства состоится церемония официальной встречи, после которой запланированы российско-киргизские переговоры. По их итогам лидеры подпишут совместное заявление. Также будет подписан ряд межправительственных и коммерческих документов. После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, затем состоится государственный прием.

После завершения переговоров и государственного приема также состоится беседа Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Вечером того же дня, 26 ноября, запланирован неформальный обед с участием глав государств-членов ОДКБ.

В четверг, 27 ноября, Путин примет участие в саммите ОДКБ. Сначала лидеры стран организации проведут заседание в узком составе, в ходе которого запланирован откровенный и доверительный разговор без участия СМИ. Повестка дня закрытого заседания – "Об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогах деятельности ОДКБ в межсессионный период".

Затем лидеры продолжат работу в рамках заседания в расширенном составе, открытом для СМИ. В ходе него Путин изложит приоритетные направления председательства РФ в ОДКБ в 2026 году. Затем состоится процедура подписания документов. Их всего подготовлено 19, в том числе итоговая декларация, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.