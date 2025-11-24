Рейтинг@Mail.ru
Стала известна программа Путина в Киргизии - РИА Новости, 24.11.2025
18:55 24.11.2025
Стала известна программа Путина в Киргизии
Стала известна программа Путина в Киргизии
Стала известна программа Путина в Киргизии
Стала известна программа президента РФ Владимира Путина в рамках его предстоящего визита в Киргизию.
Стала известна программа Путина в Киргизии

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Стала известна программа президента РФ Владимира Путина в рамках его предстоящего визита в Киргизию.
Российский лидер будет работать в Киргизии 25-27 ноября. В рабочую программу Путина войдут мероприятия государственного визита, также президент РФ примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, на полях мероприятий у Путина запланирована беседа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Путин и Жапаров примут совместное заявление
Вчера, 17:48
Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин прилетит в Киргизию с госвизитом 25 ноября. В аэропорту его встретит президент Киргизии Садыр Жапаров. Они вместе возложат венок к Вечному огню на площади Победы. Затем президенты пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча.
На следующий день, 26 ноября, во Дворце единства состоится церемония официальной встречи, после которой запланированы российско-киргизские переговоры. По их итогам лидеры подпишут совместное заявление. Также будет подписан ряд межправительственных и коммерческих документов. После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, затем состоится государственный прием.
После завершения переговоров и государственного приема также состоится беседа Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Вечером того же дня, 26 ноября, запланирован неформальный обед с участием глав государств-членов ОДКБ.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
На саммите ОДКБ обсудят актуальные проблемы безопасности, заявил Ушаков
Вчера, 17:45
В четверг, 27 ноября, Путин примет участие в саммите ОДКБ. Сначала лидеры стран организации проведут заседание в узком составе, в ходе которого запланирован откровенный и доверительный разговор без участия СМИ. Повестка дня закрытого заседания – "Об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогах деятельности ОДКБ в межсессионный период".
Затем лидеры продолжат работу в рамках заседания в расширенном составе, открытом для СМИ. В ходе него Путин изложит приоритетные направления председательства РФ в ОДКБ в 2026 году. Затем состоится процедура подписания документов. Их всего подготовлено 19, в том числе итоговая декларация, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.
Завершит мероприятия ОДКБ официальный прием в честь глав государств организации от президента Киргизии. По традиции совместной пресс-конференции лидеров государств не запланировано, однако ожидается, что Путин выйдет к СМИ по итогам поездки в Бишкек.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Ушаков назвал Россию одним из главных торговых партнеров Киргизии
Вчера, 17:39
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
