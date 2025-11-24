Рейтинг@Mail.ru
Путин и Жапаров примут совместное заявление - РИА Новости, 24.11.2025
17:48 24.11.2025 (обновлено: 18:18 24.11.2025)
Путин и Жапаров примут совместное заявление
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Новые масштабные задачи по дальнейшему укреплению двусторонних связей РФ и Киргизии поставлены в совместном заявлении, которое планируют принять президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров по итогам переговоров, сообщается в материалах пресс-службы Кремля к предстоящему визиту российского лидера в Киргизию.
"По итогам переговоров планируется принятие президентами совместного заявления. В этом программном документе поставлены новые масштабные задачи по дальнейшему укреплению двусторонних связей на долгосрочную перспективу. Кроме того, будет подписан ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов", - указано в материалах.
Государственный визит Путина в Киргизию начнется 25 ноября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ожидается, что 26 ноября глава государства проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, 27 ноября российский лидер примет участие в саммите ОДКБ.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
На саммите ОДКБ обсудят актуальные проблемы безопасности, заявил Ушаков
