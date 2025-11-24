Путин и Жапаров примут совместное заявление

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Новые масштабные задачи по дальнейшему укреплению двусторонних связей РФ и Киргизии поставлены в совместном заявлении, которое планируют принять президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров по итогам переговоров, сообщается в материалах пресс-службы Кремля к предстоящему визиту российского лидера в Киргизию.

"По итогам переговоров планируется принятие президентами совместного заявления. В этом программном документе поставлены новые масштабные задачи по дальнейшему укреплению двусторонних связей на долгосрочную перспективу. Кроме того, будет подписан ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов", - указано в материалах.