Путин пообщается с Лукашенко в Бишкеке - РИА Новости, 24.11.2025
17:40 24.11.2025
Путин пообщается с Лукашенко в Бишкеке
Путин пообщается с Лукашенко в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Бишкек пообщается там с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, беседа состоится 26 ноября вечером, заявил... РИА Новости, 24.11.2025
бишкек, россия, белоруссия, александр лукашенко, юрий ушаков, владимир путин, одкб
Бишкек, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ОДКБ, В мире
Путин пообщается с Лукашенко в Бишкеке

Путин встретится с Лукашенко в Бишкеке вечером 26 ноября

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Бишкек пообщается там с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, беседа состоится 26 ноября вечером, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Двадцать шестого ноября после завершения переговоров и государственного приема состоится беседа нашего президента с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. А вечером того же дня, 26 ноября, состоится неформальный обед с участием глав-государств членов ОДКБ", - добавил Ушаков.
БишкекРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоЮрий УшаковВладимир ПутинОДКБ
 
 
