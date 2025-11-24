https://ria.ru/20251124/putin-2057216421.html
Путин пообщается с Лукашенко в Бишкеке
Путин пообщается с Лукашенко в Бишкеке - РИА Новости, 24.11.2025
Путин пообщается с Лукашенко в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Бишкек пообщается там с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, беседа состоится 26 ноября вечером, заявил... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:40:00+03:00
2025-11-24T17:40:00+03:00
2025-11-24T17:40:00+03:00
бишкек
россия
белоруссия
александр лукашенко
юрий ушаков
владимир путин
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014156400_47:86:3118:1813_1920x0_80_0_0_c36efff62b844b17b2372841bb12e748.jpg
https://ria.ru/20251124/putin-2057215896.html
бишкек
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014156400_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_fba777bb2f903cf17ee0095fede6d304.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бишкек, россия, белоруссия, александр лукашенко, юрий ушаков, владимир путин, одкб, в мире
Бишкек, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ОДКБ, В мире
Путин пообщается с Лукашенко в Бишкеке
Путин встретится с Лукашенко в Бишкеке вечером 26 ноября