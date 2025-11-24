https://ria.ru/20251124/putin-2057215896.html
Ушаков рассказал, как пройдет встреча Путина и Жапарова в Бишкеке
Ушаков рассказал, как пройдет встреча Путина и Жапарова в Бишкеке - РИА Новости, 24.11.2025
Ушаков рассказал, как пройдет встреча Путина и Жапарова в Бишкеке
Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров по итогам переговоров в Бишкеке в среду подпишут ряд документов и выступят с заявлениями для прессы,... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:38:00+03:00
2025-11-24T17:38:00+03:00
2025-11-24T17:40:00+03:00
в мире
россия
киргизия
бишкек
юрий ушаков
владимир путин
садыр жапаров
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928785030_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_d0f1b7d9c1162a047342e6c147ed0272.jpg
https://ria.ru/20251124/ushakov-2057215261.html
россия
киргизия
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928785030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9743747b67fff9ce9244df89c947972.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киргизия, бишкек, юрий ушаков, владимир путин, садыр жапаров, почта россии
В мире, Россия, Киргизия, Бишкек, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Почта России
Ушаков рассказал, как пройдет встреча Путина и Жапарова в Бишкеке
Путин и Жапаров в Бишкеке подпишут документы и выступят для прессы