Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, как пройдет встреча Путина и Жапарова в Бишкеке - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 24.11.2025 (обновлено: 17:40 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/putin-2057215896.html
Ушаков рассказал, как пройдет встреча Путина и Жапарова в Бишкеке
Ушаков рассказал, как пройдет встреча Путина и Жапарова в Бишкеке - РИА Новости, 24.11.2025
Ушаков рассказал, как пройдет встреча Путина и Жапарова в Бишкеке
Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров по итогам переговоров в Бишкеке в среду подпишут ряд документов и выступят с заявлениями для прессы,... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:38:00+03:00
2025-11-24T17:40:00+03:00
в мире
россия
киргизия
бишкек
юрий ушаков
владимир путин
садыр жапаров
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928785030_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_d0f1b7d9c1162a047342e6c147ed0272.jpg
https://ria.ru/20251124/ushakov-2057215261.html
россия
киргизия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928785030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9743747b67fff9ce9244df89c947972.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киргизия, бишкек, юрий ушаков, владимир путин, садыр жапаров, почта россии
В мире, Россия, Киргизия, Бишкек, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Почта России
Ушаков рассказал, как пройдет встреча Путина и Жапарова в Бишкеке

Путин и Жапаров в Бишкеке подпишут документы и выступят для прессы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров по итогам переговоров в Бишкеке в среду подпишут ряд документов и выступят с заявлениями для прессы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"По итогам переговоров президенты России и Киргизии подпишут совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства в условиях стремительно меняющегося мира", - сообщил Ушаков.
Он добавил, что обе страны стремятся к углублению двусторонних связей.
"Также в ходе визита будет заключен ряд важных межправительственных и коммерческих документов. Всего на данный момент семь документов проработаны. Они охватывают сотрудничество в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции, санитарного и эпидемиологического благополучия, развития ВТС двустороннего и также соглашение между "Почтой России" и "Почтой Киргизии". После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, и затем состоится государственный прием", - уточнил Ушаков.
Президент России Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Жапарова
Вчера, 17:37
 
В миреРоссияКиргизияБишкекЮрий УшаковВладимир ПутинСадыр ЖапаровПочта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала