В Кремле рассказали о программе визита Путина в Киргизию

Во время визита главы российского государства лидеры подпишут несколько межправительственных и коммерческих документов. Они охватывают сотрудничество в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции, санитарного и эпидемиологического благополучия, развития военно-технического сотрудничества.

В закрытом формате участники обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. После этого на заседании в расширенном составе они рассмотрят вопрос о приоритетных направлениях работы в следующем году. Путин выступит на нем с изложением приоритетов российского председательства в 2026-м, которое будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель — общая ответственность".