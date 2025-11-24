В Кремле рассказали о программе визита Путина в Киргизию

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщается с журналистами по итогам поездки в Киргизию, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"По итогам переговоров президенты России и Киргизии подпишут совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства в условиях стремительно меняющегося мира", — рассказал он.
Межгосударственные отношения России и Киргизии
2 июля, 00:31
Во время визита главы российского государства лидеры подпишут несколько межправительственных и коммерческих документов. Они охватывают сотрудничество в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции, санитарного и эпидемиологического благополучия, развития военно-технического сотрудничества.
Во вторник вечером начинается государственный визит Путина в Киргизию по приглашению президента республики Садыра Жапарова. Он будет проходить в течение двух дней, накануне запланированного в четверг заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке.
В программе визита — переговоры на высшем уровне. Будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ.
На саммите ОДКБ планируется рассмотреть вопрос о реализации стратегии коллективной безопасности. Армения не будет в нем участвовать, однако Ереван сообщил организаторам, что не против принятия на встрече согласованных документов.
Путин пообщается с Лукашенко в Бишкеке
Вчера, 17:40
В закрытом формате участники обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. После этого на заседании в расширенном составе они рассмотрят вопрос о приоритетных направлениях работы в следующем году. Путин выступит на нем с изложением приоритетов российского председательства в 2026-м, которое будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель — общая ответственность".
Лидеры стран-участниц подпишут документы, которые касаются укрепления военного сотрудничества, борьбы с наркотрафиком и незаконной миграцией, а также итоговую декларацию.
Следующий саммит ОДКБ пройдет 11 ноября 2026 года в Москве.
Ушаков рассказал о подготовке визита Путина в Индию
23 ноября, 14:12