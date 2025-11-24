Рейтинг@Mail.ru
Путин сказал Эрдогану, что план Трампа может стать основой урегулирования - РИА Новости, 24.11.2025
15:42 24.11.2025
Путин сказал Эрдогану, что план Трампа может стать основой урегулирования
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что предложения США в принципе могут быть... РИА Новости, 24.11.2025
Путин сказал Эрдогану, что план Трампа может стать основой урегулирования

Путин заявил Эрдогану, что предложения США могут быть основой урегулирования

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что предложения США в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились... в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования", - говорится в сообщении.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
