Путин сказал Эрдогану, что план Трампа может стать основой урегулирования

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что предложения США в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.