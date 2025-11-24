https://ria.ru/20251124/putin-2057172708.html
Путин и Эрдоган договорились об активизации контактов по Украине
Путин и Эрдоган договорились об активизации контактов по Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Путин и Эрдоган договорились об активизации контактов по Украине
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган условились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на различных... РИА Новости, 24.11.2025
Путин и Эрдоган договорились об активизации контактов по Украине
Путин и Эрдоган договорились о контактах на разных уровнях по украинскому досье