Предложения США идут в русле обсуждений на Аляске, заявил Путин
Предложения США идут в русле обсуждений на Аляске, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что предложения США в том варианте, с которым РФ...
2025-11-24T15:38:00+03:00
2025-11-24T15:38:00+03:00
2025-11-24T15:43:00+03:00
Путин: план США, с которым ознакомилась РФ, идет в русле обсуждений на Аляске