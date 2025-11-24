Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в сфере энергетики - РИА Новости, 24.11.2025
15:36 24.11.2025
Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили сотрудничество с акцентом на расширение торгово-инвестиционных связей и... РИА Новости, 24.11.2025
россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили сотрудничество с акцентом на расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию проектов в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрена актуальная тематика двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически значимых проектов в сфере энергетики", - говорится в сообщении.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Аналитик предупредил о последствиях отказа Турции от российского газа
21 ноября, 05:52
 
РоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
