Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в сфере энергетики

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили сотрудничество с акцентом на расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию проектов в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля.