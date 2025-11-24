Путин и Эрдоган провели обмен мнениями по ситуации вокруг Украины

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений, сообщает пресс-служба Кремля.