Путин обсудил с Эрдоганом предложения США по Украине

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив украинский конфликт, американские предложения по урегулированию, а также двустороннюю повестку.

"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин отметил, что предложения США в том варианте, с которым ознакомилась Москва, идут в русле переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, которые состоялись 15 августа. По его словам, план Соединенных Штатов в принципе может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования.