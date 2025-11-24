https://ria.ru/20251124/putin-2057167416.html
Путин обсудил с Эрдоганом предложения США по Украине
Путин обсудил с Эрдоганом предложения США по Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Путин обсудил с Эрдоганом предложения США по Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив украинский конфликт, американские предложения РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:27:00+03:00
2025-11-24T15:27:00+03:00
2025-11-24T15:38:00+03:00
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_40fc5392f1350d346cd0e190be2373c6.jpg
https://ria.ru/20251124/erdogan-2057126906.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f623e5ca7be1d49a4f19f2ac97943689.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Путин обсудил с Эрдоганом предложения США по Украине
Путин по телефону обсудил с Эрдоганом украинский конфликт, в том числе план США
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив украинский конфликт, американские предложения по урегулированию, а также двустороннюю повестку.
"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию", — сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин отметил, что предложения США в том варианте, с которым ознакомилась Москва, идут в русле переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, которые состоялись 15 августа. По его словам, план Соединенных Штатов в принципе может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования.
Эрдоган, в свою очередь, выразил намерение содействовать переговорному процессу по и готовность предоставлять стамбульскую площадку. Стороны договорились активизировать российско-турецкие контакты по мирному процессу на различных уровнях.