Путин обсудил с Эрдоганом предложения США по Украине
15:27 24.11.2025 (обновлено: 15:38 24.11.2025)
Путин обсудил с Эрдоганом предложения США по Украине
Путин обсудил с Эрдоганом предложения США по Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив украинский конфликт, американские предложения РИА Новости, 24.11.2025
Путин обсудил с Эрдоганом предложения США по Украине

Путин по телефону обсудил с Эрдоганом украинский конфликт, в том числе план США

Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив украинский конфликт, американские предложения по урегулированию, а также двустороннюю повестку.
"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию", — сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин отметил, что предложения США в том варианте, с которым ознакомилась Москва, идут в русле переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, которые состоялись 15 августа. По его словам, план Соединенных Штатов в принципе может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования.
Эрдоган, в свою очередь, выразил намерение содействовать переговорному процессу по и готовность предоставлять стамбульскую площадку. Стороны договорились активизировать российско-турецкие контакты по мирному процессу на различных уровнях.
Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал условие для устойчивого решения конфликта на Украине
Россия Турция Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган В мире
 
 
