МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведут телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20251124/putin-2057106114.html
Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор
Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор - РИА Новости, 24.11.2025
Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведут телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:31:00+03:00
2025-11-24T12:31:00+03:00
2025-11-24T12:31:00+03:00
владимир путин
россия
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
https://ria.ru/20251123/putin-2056936973.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, турция
Владимир Путин, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Турция
Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор
Путин и Эрдоган в понедельник проведут телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото