Столкновение с КНДР возможно в любой момент, считает президент Южной Кореи - РИА Новости, 24.11.2025
12:25 24.11.2025
Столкновение с КНДР возможно в любой момент, считает президент Южной Кореи
Столкновение с КНДР возможно в любой момент, считает президент Южной Кореи
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
африка
ли чжэ мен
в мире, кндр (северная корея), южная корея, африка, ли чжэ мен
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Африка, Ли Чжэ Мен
Столкновение с КНДР возможно в любой момент, считает президент Южной Кореи

СЕУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в понедельник заявил, что непреднамеренное столкновение с КНДР может произойти в любой момент, назвав отношения двух стран "чрезвычайно опасной" ситуацией, передает агентство Ренхап.
"Чрезвычайно опасная ситуация, когда в любой момент может произойти непреднамеренное столкновение", - охарактеризовал Ли Чжэ Мён текущее состояние межкорейских отношений, общаясь с журналистами, он подчеркнул, что необходимо проявлять терпение и прилагать усилия к диалогу.
Солдаты КНДР пересекли демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны в центральной части границы с Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Военные из КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей, пишут СМИ
21 ноября, 01:23
Президент находится в турне по странам Африки и Ближнего Востока, он провел пресс-конференцию на борту президентского самолёта по дороге в Турцию.
"Межкорейские отношения изменились в крайне враждебном и конфронтационном направлении, и (КНДР - ред) демонстрирует крайне радикальное поведение без даже элементарного доверия", - пояснил Ли Чжэ Мён.
Он отметил, что КНДР устанавливает тройные колючие заграждения вдоль демаркационной линии, разделяющей две Кореи, в то время как Сеул и Пхеньян расходятся во мнениях, где точно она пролегает.
"У нас и Северной Кореи разные представления о линии разграничения, поэтому происходят случаи, когда открывают предупредительный огонь, утверждая, что граница была пересечена. При этом все каналы связи оборваны, так что даже если случится непреднамеренное столкновение, не останется способа его урегулировать", - указал президент Южной Кореи.
Граница Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Минобороны Южной Кореи предложило КНДР обсудить маркировку границы
17 ноября, 11:30
 
