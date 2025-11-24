Столкновение с КНДР возможно в любой момент, считает президент Южной Кореи

СЕУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в понедельник заявил, что непреднамеренное столкновение с КНДР может произойти в любой момент, назвав отношения двух стран "чрезвычайно опасной" ситуацией, передает агентство Ренхап.
"Чрезвычайно опасная ситуация, когда в любой момент может произойти непреднамеренное столкновение", - охарактеризовал Ли Чжэ Мён текущее состояние межкорейских отношений, общаясь с журналистами, он подчеркнул, что необходимо проявлять терпение и прилагать усилия к диалогу.
Президент находится в турне по странам Африки и Ближнего Востока, он провел пресс-конференцию на борту президентского самолёта по дороге в Турцию.
"Межкорейские отношения изменились в крайне враждебном и конфронтационном направлении, и (КНДР - ред) демонстрирует крайне радикальное поведение без даже элементарного доверия", - пояснил Ли Чжэ Мён.
"У нас и Северной Кореи разные представления о линии разграничения, поэтому происходят случаи, когда открывают предупредительный огонь, утверждая, что граница была пересечена. При этом все каналы связи оборваны, так что даже если случится непреднамеренное столкновение, не останется способа его урегулировать", - указал президент Южной Кореи.