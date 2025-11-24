В Минобрнауки рассказали, какие предметы станут обязательными для студентов

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Такие предметы, как "История России", "Основы российской государственности" и "Философия" войдут в социально-гуманитарное ядро высшего образования при переходе на новую модель, эти предметы станут обязательными для всех студентов, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

Замминистра добавил, что такое решение позволяет формировать осознанный патриотизм и критическое мышление у студентов. Данные дисциплины будут преподавать по единым рабочим программам, а знания и навыки студентов - оценивать по единым оценочным материалам. Такого рода обучение будет проводиться в течение первых двух лет. Введение единого перечня предметов обеспечит качество образования во всех университетах страны и повысит мобильность обучающихся.