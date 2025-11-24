Рейтинг@Mail.ru
Американские пошлины толкают Канаду к сближению с Китаем, пишет WP - РИА Новости, 24.11.2025
22:30 24.11.2025
Американские пошлины толкают Канаду к сближению с Китаем, пишет WP
Американские пошлины толкают Канаду к сближению с Китаем, пишет WP
Тарифная политика США побуждает Канаду ускорять диверсификацию торговли и искать осторожного сближения с Китаем после многолетнего кризиса в их двухсторонних... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T22:30:00+03:00
2025-11-24T22:30:00+03:00
в мире
китай
сша
канада
марк карни
си цзиньпин
дональд трамп
в мире, китай, сша, канада, марк карни, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Канада, Марк Карни, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Американские пошлины толкают Канаду к сближению с Китаем, пишет WP

WP: пошлины США толкают Канаду к диверсификации торговли и сближению с Китаем

ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Тарифная политика США побуждает Канаду ускорять диверсификацию торговли и искать осторожного сближения с Китаем после многолетнего кризиса в их двухсторонних отношениях, пишет в понедельник газета Washington Post.
Как напоминает издание, ранее премьер-министр Канады Марк Карни провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС - первую на таком уровне с 2017 года. Карни назвал ее "переломным моментом", а Си пригласил его посетить Китай. Отношения между странами резко ухудшились в 2018 году после задержания Пекином двух канадцев и взаимных обвинений в шпионаже и вмешательстве в выборы.
Издание отмечает, что разворот в политике Оттавы стал следствием повышения пошлин Вашингтоном на канадскую продукцию и угрозы президента США Дональда Трампа "сделать Канаду 51-м штатом". На этом фоне правительство Карни объявило о переходе от "зависимости к устойчивости" и поставило целью удвоить объемы экспорта в страны за пределами США к 2035 году. Сейчас более 75% канадского экспорта направляется в Соединенные Штаты, напоминает газета.
Аналитики, опрошенные изданием, предупреждают, что сближение с Пекином несет риски, однако признают необходимость диверсификации. "Речь идёт о диверсификации рисков", - сказала директор China Governance Lab Университета Торонто Линнетт Он, напоминая, что в 2024 году на Китай пришлось лишь около 4% канадского экспорта.
WP также сообщает, что интерес канадских компаний к новым рынкам растет: посещаемость сайта Export Development Canada увеличилась на 61%, а запросы по материалам о торговой диверсификации - на 93%.
В миреКитайСШАКанадаМарк КарниСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала